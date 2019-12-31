Кейт Міддлтон несподівано зізналася простій дівчині, що сильно помилилася з вибором наряду на Різдво

37-річна Кейт Міддлтон по праву вважається однією з найбільш стильних персон на світовій арені! Тільки тепер герцогині Кембриджській доводиться змагатися хіба що з Меган Маркл, яку, до речі, модний портал Lyst назвав найбільш стильною представницею королівської сім'ї Великобританії. Згідно аналітики порталу, з появою у світ Міддлтон кількість пошукових запитів її образу зростає на 119%. Коли ж на світській події з'являється Меган Маркл, запити збільшуються на 225%.

У будь-якому випадку образами як Меган, так і Кейт захоплюється весь світ і мільйони шанувальників монаршої сім'ї по всьому світу. Але і самі герцогині бувають вкрай незадоволені своїми нарядами і вибором для них одягу стилістами.

Нагадаємо, що під час традиційної церковної служби на Різдво (пройшла 25 грудня в Сандрінгемі) герцогиня Кембриджська з'явилася на публіці в елегантному сірому пальті з хутряною оборкою. Образ завершували малахітові туфлі-човники, капелюшок насиченого зеленого відтінку, а також клатч. Як з'ясувалося, Міддлтон залишилася незадоволена цим різдвяним образом!

Різдвяний образ герцогині Кетрін (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В британських ЗМІ з'явилася цікава новина. З'ясувалося, що під час різдвяної служби герцогиня Кетрін завела розмову з 19-річною прихильницею монаршої сім'ї. Дівчину звуть Рейчел Енвіл. У невимушеній бесіді Міддлтон чесно зізналася Рейчел, що зробила помилку, обравши таке пальто на службу. Кейт було просто жарко в такому вбранні.

“Кетрін розмовляла зі мною і моєю дочкою про одяг, і про те, як їй було жарко. Вона сказала, що їй не варто надягати це пальто", - розповіла журналістам видання Metro мама Рейчел. Жінка також підкреслила, що її дуже захопила щирість герцогині та її доброзичлива манера спілкування.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Відзначимо, що в цьому році різдвяна служба королівської сім'ї була особливою з кількох причин. По-перше, її вперше відвідали діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма - принц Джордж і принцеса Шарлотта. А ось однорічний Луї не зміг бути присутнім перед камерами.

По-друге, службу проігнорували Меган Маркл і принц Гаррі, чим викликали невдоволення у рідних. Різдво 2019 герцоги Сассекські з сином Арчі, а також мамою Меган провели в Канаді. Нещодавно стало відомо, що "скандальна" пара не повернеться в Англію і для зустрічі Нового року 2020. Канікули вони проведуть у Канаді на березі океану. Для цих цілей сім'я зняла розкішний особняк, який належить таємничому російському олігархові.

А ось герцогиня Кетрін і принц Вільям з дітьми відправляться на новорічні канікули на гірськолижний курорт. А 9 січня під час святкування дня народження Кейт Міддлтон родина вирушить у дорогу сюрприз-подорож. Організацією масштабного подарунка зайнявся особисто принц Вільям.