Королевский дресс-код vs Стиль: топ-6 спорных образов Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон (коллаж: LITE)

Каждый из образов идеален, но критики нашли изъяны

Герцогиня Кембриджская — одна из главных нарушительниц королевского дресс-кода, которая зачастую игнорирует мнение экспертов, доверяясь исключительно своему чувству стиля. Кейт Миддлтон прекрасно знает: ее фигура более выгодно смотрится в платьях свободного силуэта длины чуть выше колена, что нарушает королевский протокол.

LITE подобрал топ-6 образов супруги принца Уильяма, в которых герцогиня выглядит стильно и действительно по-королевски. Однако по определенным причинам именно эти наряды противоречат монаршему дресс-коду.

#1 Короткий пиджак и мини-юбка от Paule Ka

Костюм цвета бургунди от французского бренда Paule Ka — один из самых любимых нарядов герцогини Кембриджской. Впервые в этой комбинации герцогиня блеснула еще в 2012 году во время посещения Middle Temple Hall в Лондоне. В феврале 2017 Миддлтон посетила центр помощи "трудным" детям в Южном Уэльсе, вновь показавшись в уже знакомом костюме Paule Ka. Третье "крайне смелое" появление герцогини Кэтрин состоялось в ноябре 2018 года, когда она отправилась с официальным визитом в лабораторию нейробиологии в Лондоне.

Подчеркивающий талию двубортный пиджак и трехуровневая мини-юбка — то редкое сочетание, которое никогда не выйдет из моды. Однако раз за разом этот образ герцогини Кембриджской поддается критике. Дресс-код королевской семьи строго регламентирует длину юбок и платьев, которая должна быть не выше средины колена. А любимая вещь герцогини — мини-юбка! Подобную "дерзость" пока что позволяет себе только Кейт Миддлтон… Недостаток длины юбки компенсируют черные колготки. Дополняя образ черной водолазкой, он смотрится более по-деловому.

#2 Вечернее платье Alexander McQueen с открытыми плечами

Королевский дресс-код не настолько радикален — дамам можно появляться на торжественных мероприятиях с обнаженными плечами. И все же есть одно "но"! Вечерний образ герцогине следовало бы дополнить длинными перчатками в тон платью. Благодаря такому нюансу образ выглядел бы менее "оголенно". Так поступила принцесса Диана, посетив в 1985 году Белый Дом (на фото пожимает руку актеру Тому Селлеку). Перчатки можно снять после официальных приветствий.

Кстати, перчатки — это элементарная защита от микробов. На массовых мероприятиях королевским особам часто приходится пожимать руки неизвестным. Поэтому Елизавета II не позволяет себе игнорировать это элегантное правило гигиены. А вот Герцогиня Кэтрин доверяет чувству стиля и… современным методам гигиены ;)

#3 Вечернее платье от Jenny Packham

В платье небесного цвета супруга принца Уильяма появлялась уже дважды: в 2012 году во время торжественного ужина в Королевском Альберт-Холле в честь Летних Олимпийских игр в Лондоне, а также в начале ноября 2018 года во время церемонии вручения наград The Tusk Conservation Awards (за достижения в сохранении вымирающих видов Африки).

Дважды свой образ герцогиня Кэтрин дополняла открытыми босоножками, что, кстати, также не приветствуется королевским дресс-кодом. Но учитывая, что платье в пол практически закрывало ноги герцогини, эту "оплошность" модные эксперты не учитывали.

А вот полностью оголенная спина, прикрытая одним лишь прозрачным кружевом, без внимания не осталась. Глубину декольте, подчеркнутую V-образной вставкой, эксперты по королевскому дресс-коду также не похвалили. Хотя и назвали этот образ одним из самых удачных.

#4 Платье от Alexander McQueen

Очередное элегантное платье с баской от Alexander McQueen — и вновь критика относительно неприемлемой для супруги принца Уильяма глубины декольте. Отмечается, что на торжественных вечерних мероприятиях герцогиня еще может позволить себе платье с небольшим вырезом. В других случаях нужно выглядеть скромно.

В остальном платье от Alexander McQueen и образ в целом отвечает всем канонам монаршего дресс-кода: юбка прикрывает колени, руки закрыты, неброский мягкий цвет, туфли-лодочки и аккуратно собранные волосы. Если бы не вырез, было бы идеально. Хотя… образ и так идеален, согласны?

#5 Платье и жакет от L.K. Bennett

В строгом платье и жакете от английского бренда L.K. Bennett Кейт Миддлтон появлялась уже несколько раз. В 2012 году герцогиня Кэтрин сопровождала в этом наряде королеву во время поездки в Лестер, в рамках празднования бриллиантового юбилея Елизаветы II. Именно тогда герцогиня нарвалась на волну критики из-за неподобающей длины платья для столь важного события. Кэтрин приходилось частенько его оттягивать и прикрываться клатчем.

В 2015 году Кейт и Уильям посетили благотворительную акцию в трейдерской компании ICAP, где "переквалифицировались" в брокеров. Казалось бы, платье от L.K. Bennett как раз подойдет для такого неформального мероприятия. Но и здесь эксперты по королевскому дресс-коду возмутились, ведь во время игры в настольный теннис Кэтрин приходилось активно двигаться, еще больше демонстрируя ноги.

#6 Плиссированная юбка от ирландского бренда Orla Kiely.

Этот образ герцогини Кембриджской назвали одним из самых "скандальных". В очередной раз Кэтрин нарушила сразу несколько строгих правил королевского дресс-код. К жакету осенне-зимней коллекции итальянского бренда Max Mar вопросов нет! Замшевые туфли насыщенного синего цвета от Alexander McQueen и клатч Stuart Weitzman выгодно дополняли друг друга по цветовой гамме. Но мини-юбка от модельера Орлы Кили "разорвала шаблоны".

Мало того, что выполненная из крепа плиссированная юбка подымалась под малейшим порывом ветра, так еще и оголяла колени и стройные ноги герцогини. Даже черные колготки не смогли компенсировать длины. Отметим, что королевский дресс-код в принципе холодно относится к "коварному" плиссе. Дамам монаршей семьи рекомендуется выбирать плиссированные юбки и платья длины миди или макси, без разрезов.

Кстати, стало известно, что всегда носит в сумочке Кейт Миддлтон.

#7 Герцогиня Кембриджская и ветер

Не просто так стилисты монаршей семьи настоятельно рекомендуют дамам выбирать прямой силуэт платьев, в которые даже могут подшиваться специальные "укрепляющие" вставки. Если бы герцогиня Кэтрин следовала этому правилу, то не попадала бы столь часто в неловкие ситуации из-за разлетающихся на ветру юбок и платьев. И все же Кэтрин по-прежнему не изменяет себе. Она знает, что свободные силуэты чуть выше колена смотрятся на ее фигуре гораздо лучше, поэтому предпочитает перетерпеть нудобства. В конце концов, если ты жена принца, то можешь не обращать внимания на критиков ;)

Напомним, ранее Кейт Миддлтон поразила удивительным платьем цвета морской волны, в котором она посетила студию BBC и обсуждала борьбу с травлей и запугиванием детей в интернете.

Также интересно, что до этого в сеть попало трогательное фото маленького принца Луи.

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