Модель Кендалл Дженнер показала, як носити плаття-кольчугу

Фото: instagram.com/kendalljenner

Як завжди стильна Кендалл вразила розкішним образом і продемонструвала свою ідеальну фігуру

На цьому тижні в Лондоні відбулася церемонія вручення відомої британської премії The Fashion Awards 2018. Серед численних гостей церемонії неможливо було не помітити одну з найбільш стриманих і елегантних сестер з родини Кардашьян - Кендалл Дженнер.

Для виходу на червону доріжку Кендалл вибрала трендову сукню-кольчугу в золотистому відтінку з вирізом, що спокусливо демонстрував довгі ноги моделі. Колір напівпрозорого вбрання з останньої колекції Джуліана Макдональда, сукні якого з задоволенням носять голлівудські знаменитості, сам дизайнер назвав - "rich gold".

Цікавою деталлю сукні стали підплічники, які візуально перетворили фігуру моделі в трикутник. На цей нюанс варто звернути увагу, адже багато дизайнерів в колекціях 2019 року звернулися до стилю дев'яностих і запозичили з нього деякі модні деталі.

Фото: Кендалл Дженнер на червоній доріжці премії (http://fashionawards.com)

Плаття-кольчуга - тренд, який набирає обертів серед відомих людей, як вбрання на публічні заходи його приміряли багато зірок Голлівуду. І, незважаючи на те, що такі образи в стилі 90-х вже отримали неоднозначний відгук у глядачів, Кендалл все ж віддала перевагу саме кольчугу. Втім, вона не помилилася, на ній таке плаття виглядає ідеально.

Фото: Так виглядає сукня на сторінці в блозі дизайнера Джуліана Макдональда (instagram.com/julienmacdonald)

В доповнення до образу Кендалл вибрала скромні босоніжки на високих підборах в тон відтінку шкіри, з силіконовим переплетенням на пальцях ніг. В якості аксесуарів вона вдягла тільки геометричні сережки, виконані з металу золотого кольору.

Варто відзначити, що представниця родини Кардашьян не просто так відвідала модну премію, вона була однією з її номінанток. Однак, дістати нагороду "Модель року" зірці подіумів не вдалося. Її обійшла дочка знаменитої моделі Сінді Кроуфорд — Кайя Гербер.

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А також, вам буде цікаво дізнатися про ще одну представницю родини Кардашьян — Хлою. Схоже, що молода мама вже привела свою фігуру у форму після пологів і вже почала ділитися у своєму мікро-блозі свіжими фото.

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