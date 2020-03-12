Как казаться на несколько кг стройнее с помощью одежды: советы стилиста

Эксперт поделилась полезными лайфхаками
Вот и наступила весна - время более легкой и открытой одежды, когда каждая женщина хочет выглядеть легкой и прекрасной. И если похудеть прямо сейчас не получается, вполне можно выглядеть более стройной с помощью одежды. Обратите внимание на модные тренды сезона весна-лето 2020 - так, недавно их перечислила певица Санта Димопулос. А стилист-имиджмейкер Ирина Каховская поделилась на своей странице в Instagram лайфхаками, которые помогут визуально "похудеть".
Только немного изменив подход к подбору комплектов, вы сможете казаться на 5-7 кг стройнее, уверяет эксперт.
Что в этом поможет:
Иллюстративное фото (instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)
Вертикали
Все знают, что вертикальная полоса стройнит. Но, есть масса случаев, когда это происходит наоборот. Это зависит от расстояния между полосами, от контрастности полос.
Диагонали
Любые диагонали стройнят. Это и V-образный вырез, и платье с запАхом, и грамотно «подоткнутая» футболка и тд.
Иллюстративное фото (instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)
Асимметрия
По факту - это нарушение статики, создаваемое симметрией. Это создаёт движение, дает динамичный образ. А такие образы воспринимаются как более лёгкие.
Открываем самые тонкие части
Знаю, что мне сейчас напишут любители «гармошки» в районе щиколотки, но поверьте, что таким образом, вы делаете свои ноги более массивными.
Иллюстративное фото (instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)
Зрительные иллюзии
О, это целый мир вариантов того, как можно изменить впечатление о своей фигуре. Самые простые: переоценка вертикали, дробление целого.
Иллюстративное фото (instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)
Грамотная многослойность
Не надо ее бояться. При правильном использовании, получаются отличные зрительные иллюзии.
Перестать носить вещи в обтяжку
Оставляйте воздух между телом и одеждой. Иногда у окружающих создаётся ощущение, что одежда на вас лопнет, а вам кажется, что обтянувшись, вы - стройнее. Это грубо, но эффект «сардельки» ещё никого не красил!
Иллюстративное фото (instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)
Напомним, ранее стилист Ольга Нагорная рассказала, как и с чем носить длинное пальто, которое является трендом этого сезона.