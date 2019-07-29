Кайли Дженнер подчеркнула роскошные формы стильными нарядами

Кайли Дженнер отдохнула, набралась сил и с энтузиазмом взялась за новые проекты. Самая молодая миллионерша в мире представила коллекцию Kylie Skin по уходу за телом, включающую скраб, лосьон и другие незаменимые летние средства. В связи с бурной рабочей деятельностью походы в офис и деловые встречи участились. А значит, и стильных нарядов на ее странице стало больше.

Кайли любит кэжуал (фото: instagram.com/kyliejenner)

Несколько часов назад она опубликовала снимок, где позирует в черных кожаных брюках, белом кроп-топе с высоким горлом и массивных белых кроссовках. Из аксессуаров знаменитая теле- и инстадива предпочла сумочку с принтом питона, серебристые часы и крупную заколку. К слову, удивила Кайли не только максимально закрытым нарядом, но и прической – она предстала с удлиненным каре. Яркий макияж и "хищный" маникюр также остались при ней.

Кайли Дженнер в выходные (фото: instagram.com/kyliejenner)

Несколько дней до этого Дженнер продемонстрировала еще один роскошный наряд. Она надела узкие укороченные черные брюки Jennifer Le, а также блузу с одним рукавом от Alexandre Vauthier. Дополнение к ним – ярко-розовые босоножки с камнем посередине от Amina Muaddi, а также солнцезащитные очки в такого же оттенка оправе Balenciaga. Яркий макияж и высокий хвост – последний штрих к луку для ночной жизни. Именно так она и написала под снимком.

Сторми с папой (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, недавно она вместе с возлюбленным – 28-летним Трэвисом Скоттом – и малышкой Сторми отправились в небольшое путешествие. Кайли опубликовала несколько снимков и ролик, где годовалая малышка и ее отец трогательно обнимаются, и написала: "Мы взяли нашего ребенка в поездку вчера. Я так сильно люблю эту маленькую девочку. Я думаю, что она не только самая милая в мире... У нее самая сладкая, самая умная, самая особенная маленькая душа. Похлопывание по спине в конце видео заставляет меня каждый раз плакать".

Кайли и Трэвис в последнее время неразлейвода (фото: instagram.com/kyliejenner)

Ким и Хлое Кардашьян первыми прокомментировали столь трогательный пост. "Вы, ребята, самые милые на свете", – написала Хлое. "О Боже! Как же это мило", – написала Ким.