Кайли Дженнер не могла сидеть и ходить в экстремально узком платье на вечеринке Оскар-2020

Результаты кинопремии Оскар-2020 будут еще долго обсуждать в соцсетях. Как обычно, одна из самых обсуждаемых тем по итогам церемонии - конечно же, наряды звезд. Более того, вдоволь рассматривать можно не только десятки выходов на красной дорожке. Как известно, после официальной части церемонии Оскар наступает “неофициальная” - афтепати. Уже традиционно афтепати устраивает глянцевое издание Vanity Fair. И как правило, на долгожданную вечеринку приходят даже больше звезд, чем на красную дорожку Оскара! Одной из гостей вечера была фотомодель и бизнес-леди Кайли Дженнер.

22-летнюю сестру из именитого семейства Кардашьян-Дженнер любят не только за ее деловую хватку. Пышнотелая красотка заполучила больше 160 млн подписчиков в сети instagram благодаря своим роскошным формам. Кайли без стеснения позирует в самых откровенных показах. Очень часто публикует полуголые фото. Каждый раз Кайли исхитряется как-то по-особенному подчеркнуть свою фигуру “песочные часы”. Не стало исключением и появление красотки на вечеринке Оскара-2020.

Кайли Дженнер на вечеринке Vanity Fair по случаю церемонии Оскар-2020 (скриншот поста: .instagram.com/fashiontomax)

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kuwtkgermany)

Так, перед десятками фотокамер фигуристая Кайли блистала в поистине роскошном платье от Ralph & Russo. Силуэтное платье насыщенного синего цвета полностью укрыто блестками. А также декорировано воланом из тюли, который “обволакивает” всю фигуру Кайли. Из-за чего складывается впечатление, словно перед вами - русалка. Свой яркий аутфит Дженнер дополнила босоножками на высокой шпильке, клатчем в тон платью. Черные густые волосы модель выпрямила. Макияж сделан с акцентом на глаза с черными густыми стрелками - любимая деталь макияжа бизнес-леди.

И все же в глаза также бросается, что платье настолько тесно сидит на Кайли, что девушке буквально сложно в нем дышать.

Кайли Дженнер в платье от Ralph & Russo (фото: instagram.com/kyliejenner)

Более того, на своей instagram-страничке Кайли призналась, что в платье от Ralph & Russo ей даже сложно сидеть. А судя по фото с афтепати, в нем даже с трудом можно передвигаться. Да, красота и парочка эффектных фото требуют жертв.

“Не могу нормально в нем сидеть, но оно того стоит”, - подписала парочку красноречивых фото Кайли, публикуя забавный снимок из машины. Красотка не сидит, а полулежит на сиденье. Сложно представить, как она вообще доехала до вечеринки.

Платье настолько узко стягивает фигуру Кайли, что талия оказалась буквально в два раза уже бедер. Ну что же, главная цель достигнута! Платье от Ralph & Russo идеально подчеркнуло соблазнительные изгибы своей звездной обладательницы. Дженнер с лихвой смогла привлечь к себе внимание. И сразу же попала в список самых стильных звезд вечеринки Vanity Fair.