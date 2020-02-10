Кайлі Дженнер не могла сидіти і ходити в екстремально вузькому платті на вечірці Оскар-2020

Результати кінопремії Оскар-2020 будуть ще довго обговорювати в соцмережах. Як завжди, одна з найбільш обговорюваних тем за підсумками церемонії - звичайно ж, вбрання зірок. Більш того, вдосталь можна розглядати не тільки десятки виходів на червоній доріжці. Як відомо, після офіційної частини церемонії Оскар настає "неофіційна" - афтепаті. Вже традиційно афтепаті влаштовує глянцеве видання Vanity Fair. І як правило, на довгоочікувану вечірку приходять навіть більше зірок, ніж на червону доріжку Оскара! Однією з гостей вечора була фотомодель і бізнес-леді Кайлі Дженнер.

22-річну сестру з іменитого сімейства Кардашьян-Дженнер люблять не тільки за її ділову хватку. Пишнотіла красуня отримала більше 160 млн підписників в мережі instagram завдяки своїм розкішним формам. Кайлі без сорому позує в самих відвертих показах. Дуже часто публікує напівголі фото. Кожен раз Кайлі може якось по-особливому підкреслити свою фігуру "пісочний годинник". Не стала винятком і поява красуні на вечірці Оскара-2020.

Кайлі Дженнер на вечірці Vanity Fair з нагоди церемонії Оскар-2020 (скріншот поста: .instagram.com/fashiontomax)

Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kuwtkgermany)

Так, перед десятками фотокамер фігуриста Кайлі блищала у воістину розкішній сукні від Ralph & Russo. Силуетне плаття насиченого синього кольору повністю покрите блискітками. А також декороване воланом з тюлі, який "обволікає" всю фігуру Кайлі. Через що складається враження, ніби перед вами - русалка. Свій яскравий аутфіт Дженнер доповнила босоніжки на високій шпильці, клатчем в тон сукні. Чорне густе волосся модель випрямила. Макіяж зроблений з акцентом на очі з чорними густими стрілками - улюблена деталь макіяжу бізнес-леді.

І все ж також впадає в очі, що сукня настільки тісно сидить на Кайлі, що дівчині буквально складно в ній дихати.

Кайлі Дженнер у сукні від Ralph & Russo (фото: instagram.com/kyliejenner)

Більш того, на своїй instagram-сторінці Кайлі зізналася, що у сукні від Ralph & Russo їй навіть складно сидіти. А судячи з фото з афтепаті, в ньому навіть важко пересуватися. Так, краса і парочка ефектних фото вимагають жертв.

"Не можу нормально в ньому сидіти, але воно того варте", - підписала кілька красномовних фото Кайлі, публікуючи цікавий знімок з машини. Красуня не сидить, а напівлежить на сидінні. Складно уявити, як вона взагалі доїхала до вечірки.

Сукня настільки вузько стягує фігуру Кайлі, що талія виявилася буквально в два рази вужче стегон. Ну що ж, головна мета досягнута! Сукня від Ralph & Russo ідеально підкреслило спокусливі вигини своєї зоряної власниці. Дженнер з лишком змогла привернути до себе увагу. І одразу ж потрапила в список найстильніших зірок вечірки Vanity Fair.