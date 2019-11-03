Какой принт носить осенью 2019: советы стилиста

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт отметила, что одежда с принтом всегда актуальна

Многие из нас боятся принтованных вещей. Мы привыкаем к однотонной одежде, и не можем выйти из зоны комфорта. Но вещи с принтом смотрятся куда более интересней. Стилист Алия Иссанова, которая ранее назвала главные цвета осени и зимы, рассказала на своей странице в Instagram, каким принтам следует отдать предпочтение этой осенью.

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Эксперт отметила, что одежда с принтом всегда актуальна, просто в какое-то время идет спад определенного принта, а иногда подъем, что абсолютно все дизайнеры используют в своих коллекциях этот принт.

Осенью 2019 актуальны такие принты:

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Клетка

Один из самых модных принтов этого сезона. Актуальны всевозможные варианты клетки, особенно тартан, виши, гусиная лапка. Популярные цвета черно-белый и красный с чёрным.



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Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀

Цветочный

Принт тоже может присутствовать в осенних и зимних коллекциях. Просто меняется окрас рисунков.



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Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀

Животный

Этот принт всегда присутствует в коллекциях. Может меняться цветовая палитра и окрас. В этом сезоне актуальны будут принт зебры, змеи, тигра и леопарда.

Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀

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Полоска

Один из принтов, который обладает визуальной коррекцией.



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Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀

Пейсли

Один из самых древних восточных принтов. Орнамент, который мы привыкли называть "индийский огурец".



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Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀

Горох

Самый модный и женственный принт перекочевал из весенней коллекции. Романтичный, с легким налетом ретро.

Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀

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