Какой принт носить осенью 2019: советы стилиста

Эксперт отметила, что одежда с принтом всегда актуальна
Многие из нас боятся принтованных вещей. Мы привыкаем к однотонной одежде, и не можем выйти из зоны комфорта. Но вещи с принтом смотрятся куда более интересней. Стилист Алия Иссанова, которая ранее назвала главные цвета осени и зимы, рассказала на своей странице в Instagram, каким принтам следует отдать предпочтение этой осенью.
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Эксперт отметила, что одежда с принтом всегда актуальна, просто в какое-то время идет спад определенного принта, а иногда подъем, что абсолютно все дизайнеры используют в своих коллекциях этот принт.
Осенью 2019 актуальны такие принты:
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Клетка
Один из самых модных принтов этого сезона. Актуальны всевозможные варианты клетки, особенно тартан, виши, гусиная лапка. Популярные цвета черно-белый и красный с чёрным.
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Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀
Цветочный
Принт тоже может присутствовать в осенних и зимних коллекциях. Просто меняется окрас рисунков.
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Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀
Животный
Этот принт всегда присутствует в коллекциях. Может меняться цветовая палитра и окрас. В этом сезоне актуальны будут принт зебры, змеи, тигра и леопарда.
Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀
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Полоска
Один из принтов, который обладает визуальной коррекцией.
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Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀
Пейсли
Один из самых древних восточных принтов. Орнамент, который мы привыкли называть "индийский огурец".
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Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀
Горох
Самый модный и женственный принт перекочевал из весенней коллекции. Романтичный, с легким налетом ретро.
Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀
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