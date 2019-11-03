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Який принт носити восени 2019: поради стиліста

Lite » Мода 03.11.2019 - 18:42
Який принт носити восени 2019: поради стиліста
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт зазначила, що одяг з принтом завжди актуальний

Багато хто з нас бояться принтованих речей. Ми звикаємо до однотонноїго одягу, і не можемо вийти із зони комфорту. Але речі з принтом виглядають куди більш цікавіше. Стиліст Алія Иссанова, яка раніше назвала головні кольори осені і зими, розповіла на своїй сторінці в Instagram, яким принтам слід віддати перевагу цієї осені.

Експерт зазначила, що одяг з принтом завжди актуальний, просто в якийсь час йде спад певного принта, а іноді підйом, що абсолютно всі дизайнери використовують в своїх колекціях цей принт.

Восени 2019 актуальні такі принти:

Клітка

Один з найбільш модних принтів цього сезону. Актуальні всілякі варіанти клітини, особливо тартан, віші, гусяча лапка. Популярні кольори чорно-білий і червоний з чорним.

Який принт носити восени 2019: поради стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Квітковий

Принт теж може бути присутнім в осінніх та зимових колекціях. Просто змінюється забарвлення малюнків.

Який принт носити восени 2019: поради стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Тваринний

Цей принт завжди присутній в колекціях. Може змінюватися колірна палітра і забарвлення. У цьому сезоні актуальні будуть принт зебри, змії, тигра і леопарда.

Який принт носити восени 2019: поради стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)


Смужка

Один з принтів, який має візуальну корекцію.

Який принт носити восени 2019: поради стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Пейслі

Один з найбільш древніх східних принтів. Орнамент, який ми звикли називати "індійський огірок".

Який принт носити восени 2019: поради стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Горох

Наймодніший і жіночний принт перекочував з весняної колекції. Романтичний, з легким нальотом ретро.

Який принт носити восени 2019: поради стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Нагадаємо, стиліст Stacymills дала поради, як правильно носити натуральну і екошкіру.

Раніше стиліст Віка Барва назвала 10 речей, з якими давно пора розпрощатися.

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