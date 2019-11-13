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Яка ж вона струнка! Наталя Водянова показала бездоганну фігуру в стильному костюмі

Lite » Мода 13.11.2019 - 19:19
Яка ж вона струнка! Наталя Водянова показала бездоганну фігуру в стильному костюмі
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель вирушила до Кенії

Наталя Водянова давно вже практично повністю переключилася з модельної кар'єри на благодійність. Вона багато сил і часу приділяє своєму фонду «Оголені серця», а також намагається розвивати інші напрямки. Один із значущих проектів Наталії – мобільний додаток Elbi, створений ще у 2013-му році. Він об'єднує в собі безліч організацій з більш ніж 80-ти країн, щоб допомагати філантропам по всьому світу зв'язуватися один з одним.

Яка ж вона струнка! Наталя Водянова показала бездоганну фігуру в стильному костюміНаталя Водянова в стильному костюмі (фото: instagram.com/natasupernova)

На днях разом з командою цього проекту Водянова вирушила до Кенії. 37-річна красуня опублікувала масу сторіз і додала фото, де пояснила мету візиту. «Ми з командою @elbi в Найробі, Кенія, де почав свою роботу Всесвітній Саміт Фонду ООН з питань народонаселення та розвитку. Більше 6000 делегатів з 160 країн говоритимуть про проблему раннього заміжжя, низький рівень сексуальної освіти, недоступность контрацептивів та піднімуть інші питання, що перешкоджають нормальному розвитку населення планети і роблять нестерпним життя жінок у деяких країнах. Я вважаю, що будь-яка проблема містить в собі потенціал рішення. Слідкуйте за сторіз!». Пізніше вона записала прямий ефір з конференції.

Яка ж вона струнка! Наталя Водянова показала бездоганну фігуру в стильному костюміНаталя в Кенії (фото: instagram.com/natasupernova)

На заході Наталя, як завжди, виділилася своєю красою і стрункістю. Вона одягла світло-бежевого відтінку костюм: об'ємний піджак і широкі брюки зі стрілками і високою посадкою, які вдало доповнила білої сорочкою. Завершували образ коричневі босоніжки на підборах з тонкими смужками, а також об'ємна коричнева сумка. При виступі супермодель доповнила лук також очками (Наталя не раз розповідала, що із зором у неї проблеми), які, до речі, їй дуже йдуть.

Яка ж вона струнка! Наталя Водянова показала бездоганну фігуру в стильному костюміНаталія обожнює брючні костюми (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, на важливій події встигла засвітитися ще одна знаменита красуня. Разом з Наталією в Кенії полетіла її давня подруга і колега – польська топ-модель Аня Рубік.

Сімейні вихідні: Наталя Водянова показала рідкісні фото з коханою людиною Немов школярка: Наталія Водянова демонструє фігуру в ефектному міні
Новини України Наталія Водянова
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