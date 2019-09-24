Осенняя классика: Наталья Водянова показывает, как носить теплый брючный костюм

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель блистает на показе Dior

Наталья Водянова, которая в последнее время посещает далеко не все показы, наконец-то дождалась достойного повода выйти в свет. Супермодель и филантроп отправилась на шоу культового бренда Dior, который сегодня, 24 сентября, представляет коллекцию весна-лето 2020. Об этом Водянова сама сообщила на своей странице, выложив несколько фото в стильном твидовом костюме.

Наталья по дороге на показ (фото: instagram.com/natasupernova)

"По дороге на @dior. С или без фильтра?", – написала она, увлекая подписчиков в любимую игру всех блогеров. Большинство из фолловеров сошлись во мнении, что никакие фильтры такой красоте не нужны. И нужно отметить, выглядит Наталья действительно невероятно стильно и свежо.

Наталья на показе (фото: instagram.com/natasupernova)

Для мероприятия она выбрала черный твидовый костюм – классика осеннего гардероба каждой уважающей себя фешионисты. Широкие кюлоты с крупными накладными карманами, рубашка, а также приталенный жакет с укороченными рукавами и поясом на талии – все от именитого бренда. В таком наряде она выглядела по-осеннему уютно, и в то же время – стильно и элегантно, в духе Dior. Дополнили наряд туфли на каблуке. Из аксессуаров на Наталье были круглые металлические серьги и крупное кольцо.

Наталья – мастер элегантных образов (фото: instagram.com/natasupernova)

Прическу супермодель доверила мастерам любимого парижского салона – Balmain Hair Salon. К слову, его обожают многие другие знаменитости, в том числе Елена Перминова и Вера Брежнева. В этот раз стилисты постарались придать волосам Натальи максимальный объем, завив их легкими волнами. Похоже, Водянова осталась от укладки в полном восторге. "Сегодня у меня good hair day – спасибо Balmain", – написала 37-летняя красавица. Завершал образ легкий макияж с безупречным тоном кожи, коричнево-бежевыми оттенками теней и розовыми губами.

Наталья дома (фото: instagram.com/natasupernova)

Также на днях Наталья продемонстрировала нежный, максимально женственный образ. Она примерила длинное закрытое платье светло-зеленого оттенка, а также мюли, украшенные камнями. Утонченные украшения, волосы, собранные в высокий пучок, и ярко-красный маникюр – его идеальное дополнение. В таком виде Наталья могла бы отправиться на светский прием, но она предпочла провести вечер дома. "Воскресенья", – написала она и добавила хэштег "дождь в Париже".