Какая же красотка! Катя Осадчая покорила оригинальным образом в Барселоне

Катя Осадчая порадовала поклонников новым очень стильным образом. А также восхитила своей невероятной трудоспособностью. Ведь буквально каждый день светская телеведущая посещает сразу несколько событий. Ее день может начаться рано утром, а закончится ночью. И уже на следующий день она летит в другую страну.

Так, Осадчая посетила Барселону. В солнечном городе прошел показ новой коллекции свадебных платье от бренда Milla Nova. Специально чтобы попасть на показ, в Барселону прилетела целая группа украинских звезд. Кроме Осадчей на презентации были также замечены Леся Никитюк, Даша Астафьева, Мишель Андраде.

Конечно же, все они поспешили опубликовать на своих страничках фото ярких нарядов. Но рассмотрим образ Кати Осадчей. Телеведущая выбрала белоснежный брючный костюм от украинского бренда MAZINI. Следует отметить оригинальность жакета. Он выполнен на бретельках – такой себе "летний вариант".

Катя Осадчая в Барселоне (фото: instagram.com/kosadcha)

Белоснежный образ Осадчая дополнила такой же белой кепкой, а также серебряными лодочками на шпильке. Образ получился очень элегантный и даже торжественный. К слову, выбор белого наряда весьма соответствует настроению модного показа в Барселоне. Ведь бренд представил новую коллекцию свадебных платьев.

Конечно же, телеведущая отправилась в Испанию с командой программы "Світське життя". И сделала несколько фото и забавных видео со звездными гостьями модного события.

Катя Осадчая и Даша Астафьева в Барселоне (фото: instagram.com/svitsketv)

Поклонники же Осадчей поспешили оставить восторженные отзывы под ее новым образом:

Дуже гарні! Чудові фото!

Костюм дуже-дуже гарний!

Ух ты, как красиво!

Катюша, яка ж ви красотка) Вам дуже пасує цей лук)

Что бы Вы ни надели, все красиво!! Даже самая странная шляпка!

Дуже гарний костюм, Катю, а Ви пам’ятаєте після програм свої луки? Чи усе переплутується і потім не пригадати, чи можливо були улюблені?

Шикарна, як завжди!

Дуже органiчний образ, з вами!

Ви прекрасні!!! Міс досконалість! (впевнена, що зусилля немалі, але результат на обличчя)

Катя Осадчая и Леся Никитюк в Барселоне (фото: instagram.com/svitsketv)

Напомним, что до этого Катя Осадчая покорила стилем на вечеринке Viva! Бал. Телеведущая посетила мероприятие с диадемой и в фатиновой юбке.

Также напомним, что 21 апреля состоялся грандиозный суперфинал шоу Голос країни 9 сезон, победительницей которого стала одна из фавориток Оксана Муха. При этом поклонники проекта также отметили шикарный вечерний образ Кати Осадчей. Телеведущая появилась на сцене шоу в элегантном вечернем платье в пол с разрезом до средины бедра. При этом платье – белого цвета, полностью украшенное пайетками. Поклонники ведущей даже отметили, что в таком образе она похожа на невесту.