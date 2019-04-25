Яка ж красуня! Катя Осадча підкорила оригінальним образом в Барселоні

Катя Осадча порадувала шанувальників новим дуже стильним образом. А також захопила своєю неймовірною працездатністю. Адже буквально кожен день світська телеведуча відвідує відразу кілька подій. Її день може початися рано вранці, а закінчиться вночі. І вже на наступний день вона летить в іншу країну.

Так, Осадча відвідала Барселону. У сонячному місті пройшов показ нової колекції весільних суконь від бренду Milla Nova. Спеціально щоб потрапити на показ, в Барселону прилетіла ціла група українських зірок. Крім Осадчої на презентації були також помічені Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва, Мішель Андраде.

Звичайно ж, всі вони поквапилися опублікувати на своїх сторінках фото яскравих нарядів. Але розглянемо образ Каті Осадчої. Телеведуча вибрала білий брючний костюм від українського бренду MAZINI. Слід відзначити оригінальність жакета. Він виконаний на бретельках – такий собі "літній варіант".

Катя Осадча в Барселоні (фото: instagram.com/kosadcha)

Білосніжний образ Осадча доповнила такою ж білою кепкою, а також срібними човниками на шпильці. Образ вийшов дуже елегантний і навіть урочистий. До речі, вибір білого вбрання дуже відповідає настрою модного показу в Барселоні. Адже бренд представив нову колекцію весільних суконь.

Звичайно ж, телеведуча відправилася до Іспанії з командою програми "Світське життя". І зробила кілька фото і кумедних відео із зірковими гостями модної події.

Катя Осадча та Даша Астаф'єва в Барселоні (фото: instagram.com/svitsketv)

Шанувальники ж Осадчій поспішили залишити захоплені відгуки під її новим чином:

Дуже гарні! Чудові фото!

Костюм дуже-дуже гарний!

Ух ты, как красиво!

Катюша, яка ж ви красотка) Вам дуже пасує цей лук)

Что бы Вы ни надели, все красиво!! Даже самая странная шляпка!

Дуже гарний костюм, Катю, а Ви пам’ятаєте після програм свої луки? Чи усе переплутується і потім не пригадати, чи можливо були улюблені?

Шикарна, як завжди!

Дуже органiчний образ, з вами!

Ви прекрасні!!! Міс досконалість! (впевнена, що зусилля немалі, але результат на обличчя)

Катя Осадча і Леся Нікітюк в Барселоні (фото: instagram.com/svitsketv)

Нагадаємо, що до цього Катя Осадча підкорила стилем на вечірці " Viva! Бал. Телеведуча відвідала захід з діадемою і в фатиновой спідниці.

Також нагадаємо, що 21 квітня відбувся грандіозний суперфіналу шоу Голос країни 9 сезон, переможницею якого стала одна з фавориток Оксана Муха. При цьому прихильники проекту також зазначили шикарний вечірній образ Каті Осадчої. Телеведуча з'явилася на сцені шоу в елегантному довгій вечірній сукні з розрізом до середини стегна. При цьому плаття – білого кольору, повністю прикрашена паєтками. Шанувальники провідною навіть відзначили, що в такому образі вона схожа на наречену.