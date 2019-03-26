"Как 18-летняя девочка": обворожительная Тина Кароль пленила нежным образом

Фаны пришли в восторг от эстетики тела на новом фото артистки
Украинская певица и судья шоу Голос країни 9 Тина Кароль в очередной раз покорила своих поклонников эффектным образом. На своей странице в Instagram артистка, которая ранее заворожила сеть снимком в роскошном наряде, поделилась новым впечатляющим фото.
Исполнительница примерила нежный и романтичный образ в пастельных тонах - красотка позировала в желтом боди на молнии с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь, и длинной юбке бирюзового цвета.
Черно-белый полосатый пиджак она бросила на спинку стула, на котором приняла чувственную позу. Дополнили "лук" Кароль коронная красная помада и необычные прозрачные туфли-лодочки.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Пользователи сети отметили, что певица выглядит на этом фото, как юная девушка, а также восхитились ее эстетическим аутфитом и точеной фигурой.
Напомним, Тина Кароль очаровала сеть экспромтом во время съемки шоу Голос країни, исполнив совместную композицию с одним из участником, который произвел на певицу огромное впечатление.
Кстати, дерзкая Тина Кароль поразила экстремальным мини и колготками в сеточку.