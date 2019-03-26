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"Як 18-річна дівчинка": чарівна Тіна Кароль полонила ніжним образом


Фани прийшли в захват від естетики тіла на новому фото артистки

Українська співачка і суддя шоу Голос країни 9 Тіна Кароль вкотре підкорила своїх шанувальників ефектним образом. На своїй сторінці в Instagram артистка, яка раніше заворожила мережу знімком в розкішному вбранні, поділилася новим вражаючим фото.

Виконавиця приміряла ніжний і романтичний образ в пастельних тонах - красуня позувала в жовтому боді на блискавці з глибоким декольте, яке підкреслило її пишні груди, і довгій спідниці бірюзового кольору.

Чорно-білий смугастий піджак вона кинула на спинку стільця, на якому прийняла чуттєвупозу. Доповнили "лук" Кароль коронна червона помада і незвичайні прозорі туфлі-човники.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Користувачі мережі відзначили, що співачка виглядає на цьому фото, як юна дівчина, а також захопилися її естетичним аутфітом і витонченою фігурою.

  • "Дівчина - мрія"
  • "Ця шия з розуму звела"
  • "Дівчинка, років 18, нереально красива і сексуальна"
  • "Ось це естетика тіла"
  • "Боже, кожен вигин свого тіла - ціле мистецтво. А ці ключиці..."
  • "Чудова"
  • "Прекрасна абсолютно"
  • "Як завжди неперевершена..."
  • "Наша королева"
  • "Концентрація краси на цьому фото зашкалює"
  • "Твої ключиці - це верх досконалості"
  • "Неймовірна мала"
  • "Принцеса неземної краси"
  • "Промінчик сонця серед похмурого дня"

Нагадаємо, Тіна Кароль зачарувала мережу експромтом під час зйомки шоу Голос країни, виконавши спільну композицію з одним з учасником, який справив на співачку величезне враження.

До речі, зухвала Тіна Кароль вразила екстремальним міні і колготками в сіточку.

 

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