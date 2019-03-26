"Як 18-річна дівчинка": чарівна Тіна Кароль полонила ніжним образом

Фани прийшли в захват від естетики тіла на новому фото артистки
Українська співачка і суддя шоу Голос країни 9 Тіна Кароль вкотре підкорила своїх шанувальників ефектним образом. На своїй сторінці в Instagram артистка, яка раніше заворожила мережу знімком в розкішному вбранні, поділилася новим вражаючим фото.
Виконавиця приміряла ніжний і романтичний образ в пастельних тонах - красуня позувала в жовтому боді на блискавці з глибоким декольте, яке підкреслило її пишні груди, і довгій спідниці бірюзового кольору.
Чорно-білий смугастий піджак вона кинула на спинку стільця, на якому прийняла чуттєвупозу. Доповнили "лук" Кароль коронна червона помада і незвичайні прозорі туфлі-човники.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Користувачі мережі відзначили, що співачка виглядає на цьому фото, як юна дівчина, а також захопилися її естетичним аутфітом і витонченою фігурою.
Нагадаємо, Тіна Кароль зачарувала мережу експромтом під час зйомки шоу Голос країни, виконавши спільну композицію з одним з учасником, який справив на співачку величезне враження.
До речі, зухвала Тіна Кароль вразила екстремальним міні і колготками в сіточку.