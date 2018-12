Известнейшая певица выпустит собственную линию одежды

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Новая коллекция была создана при сотрудничестве со шведским брендом одежды Björn Borg

Робин (Robin) запускает новую капсульную коллекцию совместно со шведским брендом одежды Björn Borg. Он называется RBN и будет доступна весной 2019 года. Робин и Наоми Иткес разработали RBN в сотрудничестве с Андерсом Хаалем. Коллекция будет включать в себя нижнее белье, а также мужские спортивные костюмы и толстовки. Об этом Робин рассказала в интервью, передает Pitchfork.

"Отчасти волшебная новость для меня, и я рада объявить, что я создала лимитированную капсульную коллекцию вместе со спортивным брендом Björn Borg под названием RBN. Наоми Иткес и я разработали ее в сотрудничестве с Андерсом Хаалем, она будет выпущена весной 2019", – анонсировала певица выпуск коллекции в своем Twitter.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/robynkonichiwa

Фото: (twitter.com/robynkonichiwa)

Напомним, что Робин стала популярна в конце девяностых благодаря своим танцевальным хитам "Show Me Love" и "Do You Know (What It Takes)" из ее дебютного альбома Robyn Is Here (1997). Эти два сингла достигли вершины чарта Billboard Hot 100. Лауреат трех номинаций на Грэмми. По состоянию на 2018 выпустила 8 студийных альбомов, две музыкальные сборки и 5 мини-альбомов.

