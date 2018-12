Відома співачка випустить власну лінію одягу

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Нова колекція була створена при співпраці зі шведським брендом одягу Björn Borg

Робін (Robin) запускає нову капсульну колекцію спільно зі шведським брендом одягу Björn Borg. Він називається RBN і буде доступна навесні 2019 року. Робін і Наомі Іткес розробили RBN у співпраці з Андерсом Хаалем. Колекція буде включати в себе нижню білизну, а також чоловічі спортивні костюми і толстовки. Про це Робін розповіла в інтерв'ю, передає Pitchfork.

"Частково чарівна новина для мене, і я рада оголосити, що я створила лімітовану капсульну колекцію разом зі спортивним брендом Björn Borg під назвою RBN. Наомі Иткес і я розробили її у співпраці з Андерсом Хаалем, вона буде випущена навесні 2019", – співачка анонсувала випуск колекції у своєму Twitter.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/robynkonichiwa

Фото: (twitter.com/robynkonichiwa)

Нагадаємо, що Робін стала популярна в кінці дев'яностих завдяки своїм танцювальним хітам "Show Me Love" і "Do You Know (What It Takes)" з її дебютного альбому Robyn Is Here (1997). Ці два сингли досягли вершини чарту Billboard Hot 100. Лауреат трьох номінацій на Греммі. Станом на 2018 випустила 8 студійних альбомів, дві музичні збірки і 5 міні-альбомів.

Раніше ми писали як правильно носити сонцезахисні окуляри взимку.

Нагадаємо, до цього LITE повідомляв, що вибрати з верхнього одягу і бути в тренді.

Відео: (video.rbc.ua)