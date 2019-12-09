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Известная певица блистает в Лондоне в наряде от украинского бренда FROLOV

Lite » Мода 09.12.2019 - 18:18
Известная певица блистает в Лондоне в наряде от украинского бренда FROLOV
Рита Ора (фото: instagram.com/ritaora)

Дизайнер вновь заставил о себе говорить

Рита Ора – одна из самых популярных певиц современности – вышла на сцену в наряде от украинского дизайнера Ивана Фролова. Для выступления на ежегодном концерте Jingle Bell Ball в Лондоне она надела белое корсетное платье, украшенное вертикальными рядами камней в духе бренда. Дополнили его накидка с перьями, колготки в сеточку, а также блестящие сапоги. А завершил сияющий во всех смыслах образ необычный головной убор, макияж с переливающимися тенями и крупные украшения с камнями. Рита, известная своей любовью к эпатажным образам, и в этот раз осталась верна себе.

Известная певица блистает в Лондоне в наряде от украинского бренда FROLOV

Рита Ора в платье от Ивана Фролова (фото: instagram.com/frolovheart)

В сеть певица выложила несколько роликов с события, где исполняет знаменитые хиты. Само собой, поклонники поспешили написать ей много приятных слов, отметив также и наряд. "Великолепна, как всегда", "ты такая стильная" – пишут фолловеры звезды…

Известная певица блистает в Лондоне в наряде от украинского бренда FROLOVИзвестная певица блистает в Лондоне в наряде от украинского бренда FROLOV

Иван Фролов одевает многих известных личностей (фото: instagram.com/frolovheart)

Иван Фролов, который уже начинает привыкать к популярности у зарубежных знаменитостей, также поспешил сделать пост со своей новой звездной "клиенткой". Напомним, для одного из своих недавних выступлений американская певица Гвен Стефани также выбрала наряд от FROLOV.

Известная певица блистает в Лондоне в наряде от украинского бренда FROLOVРита обожает эпатажные наряды (фото: instagram.com/frolovheart)

Рита Ора – очередная "победа" знаменитой марки. "Королева @ritaora в корсетном платье "Фейерверк", – написали представители бренда под фото Риты Оры с концерта. Также они добавили пару фото успевшей прославиться вещи и поставили ссылку на сайт, где ее можно приобрести. К слову, стоит такое платье около 55 000 грн.

Также Иван Фролов – один из самых любимых дизайнеров первой леди Украины Елены Зеленской. Наряды от этого дизайнера составляют массу ее самых знаменитых образов. К примеру, именно он разрабатывал гардероб Елены для поездки в Японию.

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