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Відома співачка блищить в Лондоні у вбранні від українського бренду FROLOV

Lite » Мода 09.12.2019 - 18:18
Відома співачка блищить в Лондоні у вбранні від українського бренду FROLOV
Рита Ора (фото: instagram.com/ritaora)

Дизайнер знову змусив про себе говорити

Рита Ора – одна з найпопулярніших співачок сучасності – вийшла на сцену у вбранні від українського дизайнера Івана Фролова. Для виступу на щорічному концерті Jingle Bell Ball в Лондоні вона одягла білу корсетну сукню, прикрашену вертикальними рядами каменів у дусі бренду. Доповнили його накидка з пір'ям, колготки в сіточку, а також блискучі чоботи. А завершив сяючий у всіх сенсах образ незвичайний головний убір, макіяж з переливчастими тінями і великі прикраси з камінням. Рита, відома своєю любов'ю до епатажних образів, і в цей раз залишилася вірна собі.

Відома співачка блищить в Лондоні у вбранні від українського бренду FROLOV

Рита Ора у сукні від Івана Фролова (фото: instagram.com/frolovheart)

В мережу співачка виклала кілька роликів з події, де виконує хіти. Само собою, шанувальники поспішили написати їй багато приємних слів, зазначивши також і вбрання. "Прекрасна, як завжди", "ти така стильна" – пишуть фолловери зірки...

Відома співачка блищить в Лондоні у вбранні від українського бренду FROLOVВідома співачка блищить в Лондоні у вбранні від українського бренду FROLOV

Іван Фролов одягає багатьох відомих особистостей (фото: instagram.com/frolovheart)

Іван Фролов, який вже починає звикати до популярності у зарубіжних знаменитостей, також поспішив зробити пост зі своєю новою зоряною "клієнткою". Нагадаємо, для одного зі своїх нещодавніх виступів американська співачка Гвен Стефані також обрала вбрання від FROLOV.

Відома співачка блищить в Лондоні у вбранні від українського бренду FROLOVРита обожнює епатажні вбрання (фото: instagram.com/frolovheart)

Рита Ора – чергова "перемога" знаменитої марки. "Королева @ritaora в корсетній сукні "Феєрверк", – написали представники бренду під фото Рити Ори з концерту. Також вони додали пару фото речі, що вже встигла прославитися, і поставили посилання на сайт, де її можна придбати. До речі, коштує таке плаття близько 55 000 грн.

Також Іван Фролов – один з найулюбленіших дизайнерів першої леді України Олени Зеленської. Вбрання від цього дизайнера складають масу її найбільш знаменитих образів. Наприклад, саме він розробляв гардероб Олени для поїздки в Японію.

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