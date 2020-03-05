Изумрудная королева: Кейт Миддлтон в платье с непривычным принтом сделала фигуру выше и стройнее

Трехдневный тур герцогов Кембриджских по Ирландии продолжается. 5 марта — завершающий день этой насыщенной поездки, во время которой супруга принца Уильяма успела продемонстрировать серию стильных неповторяющихся аутфитов. При этом наиболее часто герцогиня Кэтрин появлялась на публике во всех оттенках зеленого. Этот цвет не только подчеркивает цвет глаз герцогини. Таким образом супруга герцога Кембриджского также демонстрирует уважение традициями Ирландии. Как известно, цветовой символ этой страны — именно зеленый! Новый выход Миддлтон также был подобран в изумрудных тонах.

Последний день своего ирландского турне герцоги Кембриджские провели в городе Голуэй. Это портовый город на западном побережье Ирландии. В 2020 году этот город был признан культурной столицей Европы! Жители города специально прибыли на центральную площадь, чтобы приветствовать Кэтрин и Уильяма. Местные СМИ отметили, что многие пришли заранее. Однако всем пришлось подождать, так как монаршая семья Великобритании немного задержалась в пути. А все из-за плохой погоды — туманы над Ирландией. Из-за соображений безопасности перелет из Дублина в Голуэй пришлось отложить.

Скриншоты поста: instagram.com/royalfamily223

Однако ожидание жителей города было вознаграждено. По прибытию герцог и герцогиня Кембриджские решили уважить собравшихся. Они не просто помахали всем издалека. Миддлтон стремительно пошла к толпе и стала пожимать руки присутствующих, чем вызвала еще больше восхищения.

Перед публикой супруга принца Уильяма появилась в длинном пальто насыщенного бутылочного оттенка, оформленного в милитари-стиле. Кстати, это четвертый зеленый ансамбль Кейт во время ее визита в Ирландию. Принц Уильям же предпочел классический костюм синего цвета с голубым пуловером.

Несколько минут супруги позировали фотографам на фоне фасада паба Tig Coili. После чего Кейт и Уильям зашли внутрь. Там они встретились с местными жителями-волонтерами, принимающими активное участие в популяризации города среди туристов.

Скриншоты поста: instagram.com/theroyalcourier

Здесь присутствующие смогли более детально рассмотреть образ Миддлтон.Для очередного визита герцогиня Кембриджская выбрала длинное зеленое платье с длинными рукавами-буф. К слову, пышные рукава-буф — тренд сезона. Платье декорировано необычным принтом в виде крупных белых квадратиков. Талию Кэтрин подчеркивает широкий черный пояс с узорной пряжкой. На ножках — замшевые черные сапоги. Из украшений — золотая подвеска. Волосы герцогини были распущены и завиты в крупные локоны.

Скриншоты поста: instagram.com/theroyalcourier

Позже супруги посетили центр Tribetan. Во время общения с волонтерами и спортсменами принц Уильям даже пытался жонглировать белыми шарами. Однако у будущего короля Великобритании ничего не получилось. Зато ему удалось поднять настроение присутствующих. Особенно своей супруги, которая искренне смеялась.