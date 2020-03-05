Смарагдова королева: Кейт Міддлтон в сукні з незвичним принтом зробила фігуру вище і стрункіше

Триденний тур герцогів Кембриджських по Ірландії триває. 5 березня — останній день цієї насиченої поїздки, під час якої дружина принца Вільяма встигла продемонструвати серію стильних неповторюваних аутфітів. При цьому найбільш часто герцогиня Кетрін з'являлася на публіці у всіх відтінках зеленого. Цей колір не тільки підкреслює колір очей герцогині. Таким чином дружина герцога Кембриджського також демонструє повагу традиціями Ірландії. Як відомо, колірний символ цієї країни — саме зелений! Новий вихід Міддлтон також був підібраний в смарагдових тонах.

Останній день свого ірландського турне герцоги Кембриджські провели в місті Голуей. Це портове місто на західному узбережжі Ірландії. У 2020 році це місто було визнано культурною столицею Європи! Жителі міста спеціально прибули на центральну площу, щоб вітати Кетрін і Вільяма. Місцеві ЗМІ відзначили, що багато людей прийшли заздалегідь. Проте всім довелося почекати, так як монарша сім'я Великобританії трохи затрималася в дорозі. А все із-за поганої погоди — тумани над Ірландією. З міркувань безпеки переліт з Дубліна в Голуей довелося відкласти.

Скріншоти поста: instagram.com/royalfamily223

Однак очікування жителів міста було винагороджено. По прибуттю герцог і герцогиня Кембриджські вирішили привітати присутніх. Вони не просто помахали всім здалека. Міддлтон стрімко пішла до натовпу і стала тиснути руки присутніх, чим викликала ще більше захоплення.

Перед публікою дружина принца Вільяма з'явилася в довгому пальто насиченого темно-зеленого відтінку, оформленого в мілітарі-стилі. До речі, це четвертий зелений ансамбль Кейт під час її візиту в Ірландію. Принц Вільям віддав перевагу класичному костюму синього кольору з блакитним пуловером.

Кілька хвилин пара позувала фотографам на тлі фасаду пабу Tig Coili. Після чого Кейт і Вільям зайшли всередину. Там вони зустрілися з місцевими жителями-волонтерами, які беруть активну участь у популяризації міста серед туристів.

Скріншоти поста: instagram.com/theroyalcourier

Тут присутні змогли більш детально розглянути образ Міддлтон.Для чергового візиту герцогиня Кембриджська вибрала довгу зелену сукню з довгими рукавами-буф. До речі, пишні рукави-буф — тренд сезону. Сукня декорована незвичайним принтом у вигляді великих білих квадратиків. Талію Кетрін підкреслює широкий чорний пояс з візерунковою пряжкою. На ніжках — замшеві чорні чоботи. З прикрас — золота підвіска. Волосся герцогині було розпущенеі завите у великі локони.

Скріншоти поста: instagram.com/theroyalcourier

Пізніше подружжя відвідали центр Tribetan. Під час спілкування з волонтерами та спортсменами принц Вільям навіть намагався жонглювати білими кулями. Однак у майбутнього короля Великобританії нічого не вийшло. Зате йому вдалося підняти настрій присутніх. Особливо своєї дружини, яка щиро сміялася.