Изумрудная королева: эксперт рассказал, почему Кейт Миддлтон обожает зеленый цвет в одежде

Кейт Миддлтон – признанная икона стиля, которая умеет выгодно преподнести наряд любого оттенка. Но зеленый у нее на особом счету. Герцогиня Кембриджская так часто появлялась в разных образах всех оттенков зеленого, что он уже стал ее «фирменным». Будь то роскошные вечерние платья для светских событий или же одежда для повседневной носки. И, оказывается, это неспроста.

Кейт обожает зеленый оттенок (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Так, специалист по цвету Габриэлла Винтерс в материале для HELLO! рассказала об истинных причинах страсти герцогини к этому цвету. И они весьма предсказуемы – он отлично подчеркивает природный оттенок глаз иконы стиля.

«У Кейт средне-темные глаза, которые с точки зрения интенсивности очень мягкие, и в зависимости от освещения они переливаются разными оттенками зеленого», – рассказывает она и добавляет. – Она часто и очень успешно носит этот цвет, чтобы оттенить глаза. Ношение цветов, которые присущи вашим природным цветам, поможет вам выглядеть изящными, свежими и возвышенными. Кейт с помощью этих оттенков сразу становится непринужденно элегантной, сияющей и утонченной».

Что ж, сложно не согласиться! Любуемся самыми яркими луками герцогини в зеленых цветах за последнее время. Среди них как выходы в женственных образах: летящих легких платьях, утонченных вечерних, так и спортивных луках, кэжуал и более простых.

Кейт носит зеленый в пир и в мир (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

К слову, зеленый – один из самых модных оттенков в этом году, хотя он не сходит с подиумов уже много сезонов в той или иной вариации. Так что всем любителям изумрудного в образе стоит присмотреться к нарядам герцогини для вдохновения. К тому же весенее-летний сезон – отличное время для ярких аутфитов!