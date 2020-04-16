Смарагдова королева: експерт розповів, чому Кейт Міддлтон обожнює зелений колір в одязі

Кейт Міддлтон – визнана ікона стилю, яка вміє вигідно піднести наряд будь-якого відтінку. Але зелений у неї на особливому рахунку. Герцогиня Кембриджська так часто з'являлася в різних образах всіх відтінків зеленого, що він вже став її «фірмовим». Будь то розкішні вечірні сукні для світських подій або ж одяг для повсякденного носіння. І, виявляється, це неспроста.

Кейт обожнює зелений відтінок (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Так, спеціаліст з кольорыв Габріелла Вінтерс в матеріалі для HELLO! розповіла про справжні причини пристрасті герцогині до цього кольору. І вони вельми передбачувана – він відмінно підкреслює природний відтінок очей ікони стилю.

«У Кейт середньо-темні очі, які з точки зору інтенсивності дуже м'які, і в залежності від освітлення вони переливаються різними відтінками зеленого», – розповідає вона і додає. – Кейт часто і дуже успішно носить цей колір, щоб відтінити очі. Носіння колорів, які притаманні вашим природним кольорам, допоможе вам виглядати молодими, свіжими і бадьорими. Кейт з допомогою цих відтінків відразу стає невимушено елегантною, сяючою і витонченою».

Що ж, важко не погодитися! Милуємося найяскравішими луками герцогині в зелених кольорах за останній час. Серед них як виходи в жіночих образах: легких сукнях, вишуканих вечірніх, так і спортивних вбраннях, кежуал і більш простих.

Кейт носить зелений в бенкет і в світ (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

До речі, зелений – один з найбільш модних відтінків в цьому році, хоча він не сходить з подіумів вже багато сезонів в тій чи іншій варіації. Так що всім любителям смарагдового в образі варто придивитися до вбрання герцогині для натхнення. До того ж весенее-літній сезон – ідеальний час для яскравих аутфітів!