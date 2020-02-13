Иванка Трамп в воздушном плиссе цвета неба покорила изысканным аутфитом на все случаи

Иванка Трамп с головой окунулась в дела. Кажется, что 38-летняя дочь президента США, мама троих детей вообще не отдыхает. Как известно, Иванка, в отличие от своих братьев и сестер, принимает наиболее активное участие в делах своей страны и отца. Ведь с марта 2017 года Иванка является ассистентом Дональда Трампа. При этом на неоплачиваемой основе. Кроме того, чтобы как можно сильнее сконцентрироваться на важной работе Иванка даже закрыла в 2018 году свой бренд одежды Ivanka Trump. На сегодняшний день дочь президента США - пример успешной, реализованной бизнес-леди, к голосу которой прислушиваются и уважают.

Не удивительно, что феминистические организации США ставят Иванку в пример. И не зря! К примеру, Иванка поддерживает инициативу W-GDP (Women's Global Development and Prosperity Initiative) - Инициатива глобального развития и процветания женщин. На днях дочь Дональда Трампа приняла участие в конференции W-GDP в Вашингтоне, где выступила с речью. А на своей instagram-страничке Иванка сделала мощное заявление: “Самая большая угроза экстремизму - это расширение прав и возможностей женщин”.

Иванка Трамп в изысканном образе-плиссе (скриншот поста: instagram.com/ivankatrumplooks)

Как обычно, внимание модных СМИ также было приковано к образу бизнес-леди. Для делового визита Иванка выбрала элегантный комплекс в небесных оттенках. Дочь президента США появилась на публике в струящейся юбке-плиссе длины миди. Отметим, что плиссе - все еще актуально. И не теряет позиции весной-летом 2020.

В юбку заправлена полупрозрачная блуза с длинными рукавами и бантом-галстуком под горло. Изысканный образ довершают замшевые туфли-лодочки насыщенного синего цвета, на тонкой шпильке.

Скриншот поста: instagram.com/always.ivanka

Волосы длины каре Иванка выпрямила и аккуратно уложила по бокам. Макияж сделан с акцентом на выразительные глаза.

Кстати, ранее Иванка Трамп уже демонстрировала яркие образы в воздушной юбке-плиссе. На весну-лето 2020 стоит к ним присмотреться.

Скриншоты постов: instagram.com/ivankatrumplooks

Напомним, ранее Иванка Трамп восхитила редким семейным фото с братьями и сестрой, но без мачехи.