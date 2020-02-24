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Иванка Трамп удивила неожиданно бюджетным, но эффектным появлением в платье за $890

Lite » Мода 24.02.2020 - 11:54
Иванка Трамп удивила неожиданно бюджетным, но эффектным появлением в платье за $890
Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером (фото: instagram.com/ivankatrump)

Иванка не отставала по стилю от своей мачехи - Мелании Трамп

Иванка Трамп также присоединилась к своему отцу и мачехе во время их официального визита в Индию. Напомним, что на выходных Мелания и Дональд Трамп прибыли в Индию с важной миссией. Предполагается, что 29 февраля между Вашингтоном и Талибаном в Дохе будет подписано соглашение, которое наконец может привести к выводу американских войск после более 18 лет войны в Афганистане. Отметим, что Талибан, США и афганские войска согласились на недельное “снижение насилия”. Предполагается, что этого времени первым лицам государств должно хватить для решения своих вопросов.

Тем временем модные СМИ следят также за стильными выходами первой леди США Мелании Трамп и дочери президента США Иванки Трамп. Отметим, что Мелания появилась перед публикой в ослепительном белом комбинезоне, который визуально удлиняет фигуру и делает ножки еще стройнее.

Иванка Трамп также не отстает по стилю от своей мачехи. 38-летняя бизнес-леди и помощница Дональда Трампа хоть и не выглядела столь ослепительно, но также эффектно выделялась на фоне остальных.

Иванка Трамп удивила неожиданно бюджетным, но эффектным появлением в платье за $890

Иванка Трамп в платье от Proenza Schouler (скриншот поста: instagram.com/injectionofglamour)

Для появления в Индии Иванка выбрала воздушное летнее платье из вискозы от американского бренда Proenza Schouler. Платье длины миди украшено воланами, имеет рукав три четверти, а также завязку-галстук на шее. Платье нежного небесного оттенка дополнительно украшено пестрым красным принтом в виде фантастических цветов. Сочетание голубого и красного смотрится весьма контрастно, но эффектно. К слову, стоимость такого наряда на официальном сайте бренда составляет $890, что весьма бюджетно, как для выбора дочери президента США.

Иванка Трамп удивила неожиданно бюджетным, но эффектным появлением в платье за $890

Иванка Трамп удивила неожиданно бюджетным, но эффектным появлением в платье за $890

Иванка Трамп удивила неожиданно бюджетным, но эффектным появлением в платье за $890

Скриншоты поста: instagram.com/first_daughter_ivanka

Свой изысканный образ Иванка дополнила красными лаковыми лодочками на шпильке. Волосы распущены и аккуратно уложены в удлиненное каре. Макияж сделан с акцентом на глаза.

Иванка Трамп удивила неожиданно бюджетным, но эффектным появлением в платье за $890

Скриншот поста: instagram.com/ivankas_updates

Так что теперь остается гадать, кто же подобрал более стильный образ - Иванка или Мелания. Отметим, что в американских СМИ неоднократно подчеркивают - супруга президента США не очень ладит со своей приемной дочерью. Между женщинами наблюдается явная неприязнь. Их крайне редко увидишь вместе на совместных фото и даже мероприятиях. Визит в Индию - редкое исключение.

Напомним, ранее Иванка Трамп в облегающем платье за $1100 эффектно подчеркнула форму "песочные часы".

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