Іванка Трамп здивувала несподівано бюджетною, але ефектною появою в сукні за $890

Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером (фото: instagram.com/ivankatrump)

Іванка не відставала за стилем від своєї мачухи - Меланії Трамп

Іванка Трамп також приєдналася до свого батька і мачухи під час їх офіційного візиту до Індії. Нагадаємо, що на вихідних Меланія і Дональд Трамп прибули до Індії з важливою місією. Передбачається, що 29 лютого між Вашингтоном і Талібаном в Досі буде підписано угоду, яка зрештою може призвести до виведення американських військ після 18 років війни в Афганістані. Зазначимо, що Талібан, США і афганські війська погодилися на тижневе "зниження насильства". Передбачається, що цього часу першим особам держав повинно вистачити для вирішення своїх питань.

Тим часом модні ЗМІ стежать за стильними виходами першої леді США Меланії Трамп і дочки президента США Іванки Трамп. Зазначимо, що Меланія з'явилася перед публікою в сліпучому білому комбінезоні, який візуально подовжує фігуру і робить ніжки ще стрункішими.

Іванка Трамп також не відстає за стилем від своєї мачухи. 38-річна бізнес-леді і помічниця Дональда Трампа хоч і не виглядала настільки сліпуче, але також ефектно виділялася на тлі інших.

Іванка Трамп в сукні від Proenza Schouler (скріншот поста: instagram.com/injectionofglamour)

Для появи в Індії Іванка вибрала повітряне літнє плаття з віскози від американського бренду Proenza Schouler. Сукня довжини міді прикрашена воланами, має рукав три чверті, а також зав'язку-краватка на шиї. Плаття ніжного небесного відтінку додатково прикрашений яскравим червоним принтом у вигляді фантастичних квітів. Поєднання блакитного і червоного виглядає вельми контрастно, але ефектно. До речі, вартість такого наряду на офіційному сайті бренду становить $890, що дуже бюджетно, як для вибору дочки президента США.

Скріншоти поста: instagram.com/first_daughter_ivanka

Свій вишуканий образ Іванка доповнила червоними лаковими човниками на шпильці. Волосся розпущене і акуратно покладені в подовжену каре. Макіяж зроблений з акцентом на очі.

Скріншот поста: instagram.com/ivankas_updates

Так що тепер залишається гадати, хто ж підібрав більш стильний образ - Іванка або Меланія. Відзначимо, що в американських ЗМІ неодноразово наголошують - дружина президента США не дуже ладнає зі своєю прийомною дочкою. Між жінками спостерігається явна неприязнь. Їх вкрай рідко побачиш разом на спільних фото і навіть заходах. Візит в Індію - рідкісний виняток.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп у відвертій сукні за $1100 ефектно підкреслила форму "пісочний годинник".