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Иванка Трамп вышла в свет в элегантном костюме с обнаженными плечами

Lite » Стиль и мода 03.12.2018 - 19:45
Иванка Трамп вышла в свет в элегантном костюме с обнаженными плечами
Фото: Иванка Трамп (instagram.com/ivankatrump)

Иванка Трамп посетила оперный театр в Аргентине

Дочка президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Иванка Трамп во время мероприятий G20 в Аргентине представила публике несколько изысканных нарядов. Фото опубликованы на ее странице в Instagram.

На саммите лидеров G20, кроме президента США Дональда Трампа с женой Меланией, также была и его красавица-дочь. 37-летняя Иванка подготовилась в мероприятию, выбрав для поездки стильные образы. 

Сначала, по прилету в Аргентину, девушка надела темно-синий костюм с баской в элегантную клетку от Oscar de la Renta, который она дополнила тонким белым пояском, сумочкой и туфлями в цвет остальных аксессуаров.

Иванка Трамп вышла в свет в элегантном костюме с обнаженными плечами

Скриншот со страницы (instagram.com/ivankatrump)

Вечером на официальной части мероприятия G20 Иванка сменила наряд. Поскольку одна из частей саммита проходила в оперном театре Colon в Буэнос-Айресе, то Иванка Трамп позволила себе более элегантный наряд, оголяющий плечи. Ее выбор пал на брючный костюм белого цвета с деликатным блеском, в этот раз наряд она дополнила черными туфлями и клатчем, тоже черного цвета.

Иванка Трамп вышла в свет в элегантном костюме с обнаженными плечами

Скриншот со страницы (instagram.com/ivankatrump)

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