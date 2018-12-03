Іванка Трамп вийшла у світ в елегантному костюмі з оголеними плечима

Фото: Іванка Трамп (instagram.com/ivankatrump)

Іванка Трамп відвідала оперний театр в Аргентині

Донька президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Іванка Трамп під час заходів G20 в Аргентині представила публіці кілька вишуканих нарядів. Фото опубліковані на її сторінці в Instagram.

На саміті лідерів G20, крім президента США Дональда Трампа з дружиною Меланією, також була і його красуня-дочка. 37-річна Іванка підготувалася до заходу, обравши для поїздки стильні образи.

Спочатку, по прильоту в Аргентину, дівчина одягла темно-синій костюм з басками в елегантну клітку від Oscar de la Renta, який вона доповнила тонким білим ремінцем, сумочкою і туфлями в колір інших аксесуарів.

Скріншот зі сторінки (instagram.com/ivankatrump)

Ввечері на офіційній частині заходу G20 Іванка змінила вбрання. Оскільки одна з частин саміту проходила в оперному театрі Colon в Буенос-Айресі, то Іванка Трамп дозволила собі більш елегантний наряд, який оголяює плечі. Її вибір припав на брючний костюм білого кольору з делікатним блиском, в цей раз вона доповнила наряд чорними туфлями і клатчем, теж чорного кольору.

Скріншот зі сторінки (instagram.com/ivankatrump)

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