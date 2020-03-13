Иванка Трамп в трендовом пальто за $1,725 показала совершенный образ бизнес-леди

Иванка Трамп впервые за долгое время появилась на страницах модных СМИ. Настала очередь 38-летней дочери президента США демонстрировать свои стильные аутфиты. Интересно, что и как ее мачеха Мелания Трамп, Иванка выбрала образ в крупную и выразительную клетку. Несложно догадаться, какой классический узор будет в тренде этой весной. И если Мелания блистала в удлиненном клетчатом жакете с подчеркнутой талией, то Иванка выбрала трендовое в этом сезоне пальто — также в клетку!

Папарацци пора обустроить себе жилье возле дома успешной бизнес-леди. Как обычно, Иванка выходила из своего дома в Вашингтоне, округ Колумбия, когда ее “атаковали” фотографы. Но первой советнице Дональда Трампа к такому вниманию не привыкать.

Иванка продемонстрировала трендовый образ на прохладную весну-2020. В центре внимания — пальто от бренда Marco de Vincenzo. Стоимость такой новинки составляет $1,725. На темно сером фоне крупные черно-белые полосы складываются в выразительную клетку. Базовый элемент гардероба декорирован также крупными серебряными пуговицами и строгим воротником.

Иванка Трамп в пальто Marco de Vincenzo (скриншоты поста: instagram.com/ivankatrumppix)

К слову, пальто от Marco de Vincenzo — одна из самых любимых вещей в гардеробе Иванки. Носит она его с 2017 года. Первая советница президента США также активно поддерживает тренд осознанного потребление. И не спешит носить вещи только один раз.

Несмотря на прохладную погоду в Вашингтоне, Иванка смело оголяет стройные длинные ножки. Видно, что основной выход Иванки состоит из бледно-розовой юбке по фигуре, длины по колено. Однако полностью рассмотреть ее не позволяет пальто. Также Иванка утепляется с помощью черной водолазки под горло.

Довершают образ замшевые серые лодочки на высокой шпильке. В руках — вместительная черная сумка от бренда Loewe за 2,590 долларов.

Иванка Трамп в пальто Marco de Vincenzo (скриншоты поста: instagram.com/ivankatrumppix)

Также на левом запястье Иванки можно заметить красный браслет. Такие ниточки обычно носят “на удачу” или “от сглаза”.

Волосы дочь Дональда Трампа выпрямила и уложила в прическу удлиненное каре. А сдержанный макияж сделан с акцентом на глаза и губы с бледно-красной помадой.

К деловому образу Иванки однозначно следует присмотреться. В таком аутфите можно смело отправиться как в офис, так и на переговоры. Вы точно будете на высоте!

Вскоре после того, как Иванка отправилась на работу, она призвала своих последователей в социальных сетях поддерживать малый бизнес во время вспышки коронавируса.

“Американцы должны быть бдительными, осторожными и спокойными в ответ на Коронавирус, прислушиваясь ко всем рекомендациям и лучшим практикам. Пожалуйста, приложите дополнительные усилия для поддержки малого бизнеса в вашем городе! Мы все вместе, одна нация!” —написала Иванка в Twitter и ее своей истории в Instagram.

Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус (COVID-19) глобальной пандемией в среду, 11 марта. Поскольку заболевание продолжает быстро распространяться. При этом число случаев заражения превышает 120 000 во всем мире.

Американские СМИ также подчеркивают, что Иванка в последнее время решила немного приостановить марафон светских и деловых событий. Обычно активная в своей соцсети, советница президента США поделилась с подписчиками только фотографией своей восьмилетней дочери Арабеллы в камуфляжной форме.

Гордая мама опубликовала снимок на своей Instagram-страничке. Ее дочка позирует в камуфляжной кепке, которая сочетается с рубашкой, брюками и маленькими серьгами-обручами.

Дочь Иванки Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Девочка искренне улыбается на камеру и салютует. В одной руке она держит семейного любимчика — белоснежную собачку по кличке Винтер.

К слову, многие фолловеры Иванки отметили, как сильно с возрастом Арабелла стала похожа на свою именитую маму. “Одно лицо”, “Вторая Иванка”, “Вообще не похожа на отца - копия мамы”, “Растет такой же красоткой, как и вы, Иванка”, “Милая девочка”, — пишут поклонники.