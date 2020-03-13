Іванка Трамп в трендовому пальто за $1,725 показала досконалий образ бізнес-леді

Іванка Трамп вперше за довгий час з'явилася на сторінках модних ЗМІ. Настала черга 38-річної доньки президента США демонструвати свої стильні аутфіти. Цікаво, що і як її мачуха Меланія Трамп, Іванка вибрала образ у велику і виразну клітку. Нескладно здогадатися, який класичний візерунок буде у тренді цієї весни. І якщо Меланія блищала в подовженому картатому жакеті з підкресленою талією, то Іванка вибрала трендове в цьому сезоні пальто — також у клітку!

Папараці пара облаштувати собі житло біля будинку успішної бізнес-леді. Як зазвичай, Іванка виходила зі свого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, коли її "атакували" фотографи. Але першій радниці Дональда Трампа до такої уваги не звикати.

Іванка продемонструвала трендовий образ на прохолодну весну-2020. У центрі уваги — пальто від бренду Marco de Vincenzo. Вартість такої новинки становить $1,725. На темно сірому тлі великі чорно-білі смуги складаються у виразну клітку. Базовий елемент гардеробу декорований також великими срібними ґудзиками і суворим коміром.

Іванка Трамп в пальто Marco de Vincenzo (скріншоти поста: instagram.com/ivankatrumppix)

До речі, пальто від Marco de Vincenzo — одна з найулюбленіших речей у гардеробі Іванки. Носить вона його з 2017 року. Перший радник президента США також активно підтримує тренд усвідомленого споживання. І не поспішає носити речі тільки один раз.

Незважаючи на прохолодну погоду в Вашингтоні, Іванка сміливо оголює стрункі довгі ніжки. Видно, що основний вихід Іванки складається з блідо-рожевої спідниці по фігурі, довжини по коліно. Однак повністю розглянути її не дозволяє пальто. Також Іванка утеплюється за допомогою чорної водолазки під горло.

Довершують образ замшеві сірі туфельки на високій шпильці. В руках — містка чорна сумка від бренду Loewe за 2,590 доларів.

Іванка Трамп в пальто Marco de Vincenzo (скріншоти поста: instagram.com/ivankatrumppix)

Також на лівому зап'ясті Іванки можна помітити червоний браслет. Такі ниточки зазвичай носять "на удачу" або "від вроків".

Волосся дочка Дональда Трампа випрямила і поклала в зачіску подовжене каре. А стриманий макіяж зроблений з акцентом на очі і губи з блідо-червоною помадою.

До ділового образу Іванки однозначно слід придивитися. У такому аутфіті можна сміливо відправитися як в офіс, так і на переговори. Ви точно будете на висоті!

Незабаром після того, як Іванка вирушила на роботу, вона закликала своїх послідовників у соціальних мережах підтримувати малий бізнес під час спалаху коронавіруса.

“Американці повинні бути уважними, обережними і спокійними у відповідь на Коронавірус, прислухаючись до всіх рекомендацій та кращих практик. Будь ласка, докладіть додаткові зусилля для підтримки малого бізнесу в вашому місті! Ми всі разом, одна нація!" —написала Іванка в Twitter і її своїй історії в Instagram.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус (COVID-19) глобальної пандемією в середу, 11 березня. Оскільки захворювання продовжує швидко поширюватися. При цьому число випадків зараження перевищує 120 000 в усьому світі.

Американські ЗМІ також підкреслюють, що Іванка останнім часом вирішила трохи призупинити марафон світських та ділових подій. Зазвичай активна у своїй соцмережі, радник президента США поділилася з підписниками тільки фотографією своєї восьмирічної доньки Арабелли у камуфляжній формі.

Горда мама опублікувала знімок на своїй Instagram-сторінці. Її донька позує в камуфляжній кепці, яка сполучається із сорочкою, брюками і маленькими сережками-обручами.

Дочка Іванки Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Дівчинка щиро посміхається на камеру і салютує. В одній руці вона тримає сімейного улюбленця — білу собачку по кличці Вінтер.

До речі, багато фоловерів Іванки відзначили, як сильно з віком Арабелла стала схожа на свою маму. "Одне обличчя", "Друга Іванка", "Взагалі не схожа на батька - копія мами", "Росте такою ж красунею, як і ви, Іванка", "Мила дівчинка", — пишуть шанувальники.