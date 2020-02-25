Иванка Трамп покорила образом “индийской невесты” в белоснежном наряде за $1,300

Важный визит “первой семьи” США в Индии продолжается. Напомним, что на выходных Дональд Трамп со своей супругой Меланией прилетел в Индию. Предполагается, что 29 февраля между Вашингтоном и Талибаном в Дохе будет подписано соглашение, которое наконец может привести к выводу американских войск после более 18 лет войны в Афганистане. В этой поездке своей отца также сопровождает его первая помощница — дочь Иванка Трампа. А также супруг Иванки — американский бизнесмен Джаред Кушнер. Так что вся семья в сборе.

В Индии Трампы зря времени не теряют. Конечно же, визит первых лиц США не сопровождается исключительно деловыми переговорами. Для большой семьи здесь подготовили массу экскурсий и активную культурную программу.

К примеру, Иванка Трамп и Джаред Кушнер посетили всемирно известную достопримечательность и культурное наследие всего мира — Тадж-Махал. На фоне узнаваемой архитектуры дочь президента США и ее супруг сделали серию фото на память. Иванка выглядит действительно очень счастливо. Отметим, что бизнес-леди выбрала для экскурсии платье от американского бренда Proenza Schouler за $890. Ранее она уже появлялась в таком наряде.

Фото: instagram.com/ivankatrump

Новый день принес новые встречи, а также новые образы. Так, 25 февраля Иванка Трамп посетила со своими родными Хайдарабад Хаус (Hyderabad House). Это здание с пышной архитектурой в Нью-Дели, которое используется правительством Индии для проведения банкетов и встреч с иностранными сановниками. Он был спроектирован выдающимся британским архитектором Эдвином Лютенсом как резиденция Мир Османа Али Хана, последнего низама Хайдарабада.

Иванка Трамп в костюме от Anita Dongre (фото: instagram.com/ivankatrump)

И вновь внимание модных СМИ приковано к образу Иванки. Для светского выхода дочь Дональда Трампа выбрала наряд от индийского дизайнера Аниты Донгре (Anita Dongre), поддержав таким образом местных модельеров.

Иванка выбрала белоснежный брючный костюм с удлиненным жакетом-пальто по колено. Наряд выполнен в эстетике модных традиций Индии. Жакет украшен серебряными пуговицами, а также аккуратным нагрудным карманом для платочка. Стоимость такого комплекта на официальном сайте бренда составляет $1,329.

Скриншот поста: instagram.com/indiaforumsstyle

Иванка Трамп с мужем (скриншот поста: instagram.com/pallav_paliwal)

Изысканный образ Иванки довершают белые туфли низкой посадки, декорированные ремешками. Волосы дочь президента США, как обычно, аккуратно выпрямила и уложила в прическу удлиненное каре.

На обед Иванка отправилась в компании своего супруга. Джаред Кушнер ограничился классикой — деловой черный костюм в сочетании с белой рубашкой, лаковыми туфлями и галстуком бордового оттенка.

Напомним, ранее Иванка Трамп удивила неожиданно бюджетным, но эффектным появлением в платье за $890.