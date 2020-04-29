Иванка Трамп добавила лишние сантиметры на бедрах, выбрав неудачный наряд для официального выхода на карантине

Иванка Трамп наконец-то порадовала своих поклонников! 38-летняя дочь президента США впервые за долгое время вышла в свет. Все же Иванка очень серьезно подошла к вопросу домашней самоизоляции на карантине. И все это время была дома с семьей — мужем Джаредом Кушнером и тремя детьми. Бизнес-леди мотивировала делать маски своими руками, благодарила медицинских работников, а также информировала о программе поддержки малого и среднего бизнеса в США в этот непростой период. К слову, именно проблемы частных предпринимателей “вынудили” первых лиц США прервать изоляцию. 28 апреля в стенах Белого дома состоялась конференция, организованная для представителей малого бизнеса. Дочь и первая помощница президента Америки также выступила с речью на важном мероприятии.

Дональд Трамп во время конференции также отметил заслуги дочери! Президент США подчеркнул, что благодаря проектам и стараниям Иванки в стране появилось более 15 миллионов рабочих мест.

Фото: instagram.com/ivankatrump

Как обычно, отдельного внимания заслуживает образ помощницы Дональда Трампа. Женщина выбрала весьма эффектный и трендовый образ для первого за многое время публичного выхода. Она надела комбинезон (тренд сезона) с широкими брюками приглушенного розового оттенка.

Комбинезон от Gabriela Hearts из шелка и кашемира с акцентом на талии в виде широкого ремня подчеркнул стройность Иванки. И все же именно ткань наряда подвела Иванку. Она собиралась неопрятными складками во время каждого движения, визуально прибавляя лишние сантиметры на бедрах Иванки. Даже широкий пояс не всегда спасал ситуацию. Похоже, что во время карантина дочь президента США немного утратила “стильную сноровку”.

Фото: instagram.com/ivankatrump

Свой нежный образ Иванка решила не дополнять какими-то броскими аксессуарами или макияжем. Стилисты выпрямили и уложили волосы бизнес-леди за плечи. А неброский макияж сделан с с акцентом на глаза и губы, слегка подчеркнутые нюдовой помадой. Из аксессуаров на ней были только две золотые подвески и обручальное кольцо, с которым она не расстается.

Во время своей речи Дональд Трамп подчеркнул, что он всерьез намерен как можно быстрее вернуться к обычной жизни после пандемии коронавируса. Также журналисты отметили, что на прошедшем мероприятии не соблюдались социальные дистанции, а все участники совещания отказались как от масок, так и от перчаток!

Напомним, ранее Мелания Трамп в элегантном тренче и с золотой лопатой вместо аксессуаров взялась за высадку деревьев у Белого дома.