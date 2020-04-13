Как сделать маску своими руками: Иванка Трамп провела мастер-класс

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером (фото: instagram.com/ivankatrump)

Иванка в который раз призвала оставаться дома

Пандемия коронавируса диктует свои правила. И даже влиятельные семьи не в силах противостоять этой “стихии”. Большая семья президента США Дональда Трампа также была вынуждена изолироваться. К примеру, 38-летняя Иванка Трамп с мужем и тремя детьми изолировалась в своем доме в Вашингтоне. Теперь у большой семьи появилось новое увлечение — Иванка также не против шить маски самостоятельно! И помогает ей в этом 8-летняя дочь — Арабелла Роуз Кушнер.

Кто бы мог подумать, что главным аксессуаром весны-лета 2020 станет не соломенная широкополая шляпа или какие-нибудь витиеватые солнцезащитные очки, а медицинская маска?! Однако таковы реалии! И чтобы хоть как-то развлечься в это непростое время даже семьи государственных деятелей предлагают подойти к созданию масок творчески. Как делает это Иванка Трамп. Первый советник президента США понимает, что маски сегодня в дефиците. Дочь Дональда Трампа не видит ничего зазорного в том, чтобы сделать этот жизненно необходимый аксессуар своими руками. Соответствующей мотивацией Иванка поделилась на своей instagram-страничке.

Так, Иванка показала, какие симпатичные маски она с дочкой сшила на прошедших выходных.

Фото: instagram.com/ivankatrump

На новом фото Иванка позирует без макияжа и прически. Половину лица прикрывает черная маска, на которой немного не аккуратно вышито белыми нитками USA (США). Однако неровность букв простительна, так как маску делала 8-летняя Арабелла.

А вот у девочки более стильная черно-белая маска с розовыми вставками. Как выяснилось, маску для девочки делала ее именитая мама.

“Вступая в новую неделю, давайте защитим себя и друг друга. И будем придерживаться главной рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США — носить защитные маски в публичных местах. Это поможет защитить наиболее уязвимые слои населения от COVID-19”, — призывает Иванка Трамп.

“Каждый может отыскать инструкцию онлайн, как сделать маску своими руками. Я сделала маску для Арабеллы, а она — для меня. И да, она сшила надпись США! И помните: несмотря на пользу масок, самая лучшая защита — социальная изоляция. Давайте защищать и заботиться друг о друге!” — подытожила дочь президента США.

Отметим, что Иванка Трамп и ее супруг, бизнесмен Джаред Кушнер воспитывают троих детей — Арабелла (8 лет), сыновья Джозеф (6 лет) и Теодор (4 года).

Кстати, ранее Иванка также записала очень важное обращение, адресованное представителям малого и среднего бизнеса. Именно этот социальный слой особенно пострадал от пандемии коронавируса и общенационального карантина.

По словам Иванки, Дональд Трамп призвал Конгресс выделить 250 миллиардов долларов на программу “Paycheck Protection Program” в поддержку малого бизнеса. Кроме того, представители различных ассоциаций также согласились выделить 1,5 млрд. долларов поддержку малого бизнеса США.

Напомним, ранее Мелания Трамп выбрала бесподобное изумрудное платье-рубашку по особенному случаю.