Італійські пристрасті: 44-річна Пенелопа Крус підкорила молодістю в fashion-зйомці

Пенелопа Крус (фото: instagram.com/carpisaofficial)

Актриса рекламує нову колекцію сумок Carpisa

Пенелопа Крус підкорює красою та молодістю у новому рекламному кампейні для відомого бренду. Італійський виробник сумок і валіз Carpisa був заснований у 2001-му році в Мілані і періодично вже залучав до співпраці знамениту іспанську актрису. Перша спільна колекція, над якою працювала молодша сестра Пенелопи – Моніка, побачила світ у 2015-му.

На днях Пенелопа Крус поділилася на своїй сторінці в Instagram декількома фото і відео зі зйомок нової кампанії весна 2019, тим самим повідомивши шанувальникам про чергову колаборацію. "Раді оголосити про гучне повернення нашого чудового посла, – написали на офіційній сторінці бренду. – Це історія, сповнена мрій та італійського стилю життя..."

Розкішна Пенелопа Крус (фото: instagram.com/carpisaofficial)

Для промо нової колекції Пенелопа приміряла кілька різних образів, демонструючи широкий вибір сумок на всі випадки життя. Перший – універсальний. Розкльошені джинси і червоний топ, доповнені сумочкою під зміїну шкіру на сріблястій ланцюжку. Другий – класичний – склали широкі світлі брюки, біла блуза, велике золоте кольє у вигляді ланцюга і об'ємна плетена сумка в коричневих тонах. Ще в одному вона з'явилася в елегантному яскраво-червоному брючному костюмі, витончених туфлях на шпильці і з великою жовтою сумкою.

Розкішна Пенелопа Крус (фото: instagram.com/carpisaofficial)

І останній – жіночний і річний – становить біле легке плаття на тонких бретелях, бежеві лодочки на високому каблуці і сумочка ніжно-рожевого відтінку. Доповнюють всі 4 образи великі сережки-кільця, розкішна укладка і виразний макіяж. А ще – слоган: "Ось чому ми вибрали один одного... Бо я люблю Італію... Я люблю італійський стиль. Тому що це говорить трохи про мене: фільми, наші мрії..."

Кампанія вийшла пристрасної, яскравою і такою, що запам'ятовується. Що відразу ж відзначили шанувальники актриси і бренда. "Хочу таку ж зачіску", "Дуже красиво!", "Боже, як прекрасна ця жінка!", "Дуже гарно", "Цей неймовірно стильно", "Прекрасна богиня, я її дуже люблю", "Убивчо красива". Що ж, колекція явно буде мати успіх.

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