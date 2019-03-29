Икона стиля: Виктория Бекхэм показала роскошную фигуру в элегантном брючном костюме

Вчера, 28 марта, в Катаре прошел первый конкурс Fashion Trust Arabia, призванный отметить лучших арабских дизайнеров и оказать им финансовую поддержку в развитии брендов. Судить молодые таланты доверили признанным фешн-игрокам: в состав жюри престижного конкурса вошли супермодель и филантроп Наталья Водянова, топ-модель, композитор, певица и экс-первая леди Франции Карла Бруни, креативный директор Balmain Оливье Рустен, а также дизайнер и икона стиля Виктория Бэкхем.

На изучение и оценку коллекций они потратили полдня, а вечером – на официальном гала-ужине – были объявлены результаты.

Это событие собрало массу знаменитостей: здесь побывали Наоми Кэмпбелл, Алессандра Амбросио, Антуан Арно, который прилетел поддержать Наталью (на днях в Дохе состоится бал в честь своего фонда "Обнаженные сердца", которым она руководит), Ульяна Сергиенко, Саша Лусс и многие другие.

Стильная Виктория Бекхэм на церемонии Fashion Trust Arabia (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Разумеется, к такому торжественному событию звезды готовились заранее.

К примеру, Виктория Бэкхем подробно рассказала (и показала в сториз на своей странице в Instagram) процесс сбора на вечер: от выбора теней для век, всех тонкостей создания макияжа и прически до подбора роскошных украшений с драгоценными камнями к своему костюму. А позже не жалела сил на демонстрацию получившегося стильного образа. "Великий день в Дохе на Fashion Trust Arabia, взбудоражена ожиданием вечерней церемонии!", – подписала она снимок.

Французский дизайнер Хайдер Акерманн, Виктория Бекхэм и Оливье Рустен (фото: instagram/victoriabeckham)

Для выхода дизайнер вполне предсказуемо выбрала черный брючный костюм: узкие брюки и пиджак, накинутый сверху на блузу с необычным воротником, широкими манжетами и роскошными пуговицами-камнями. "Несколько красивых пуговиц – и блуза выглядит совершенно по-новому", – откровенничает Виктория в сториз. Дополнили образ туфли-лодочки и серьги с бриллиантами.

"Моя икона стиля", "Невероятно стильный классический образ", "Обожаю эту леди-босс! Ей по плечу любые цели", "Обожаю этот лук", "Великолепно как всегда", "Очень, очень, очень элегантно", "Ты выглядишь на 30", "Идеально", "Арабский шик", "самая красивая женщина в мире", "Очень элегантно", – засыпали комментариями британскую звезду.

Напомним, ранее в ярких образах Наталья Водянова и Виктория Бекхэм появились на открытии Национального музея Катара.

Также до этого Виктория Бэкхем показала любимые вещи из новой коллекции.