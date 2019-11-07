Икона стиля: Ирина Шейк демонстрирует идеальную фигуру в бежевом total look от Burberry

Ирина Шейк, как главная муза Рикардо Тиши, вчера отметила очередной триумф мастера. 6 ноября в нью-йоркском Музее современного искусства состоялась церемония вручения наград от журнала WSJ – Innovator Awards. Дизайнер получил титул Fashion innovator. Премию ему вручали Ким Кардашьян и Канье Уэст, а на самой церемонии собралось множество почитателей таланта Тиши. Поддержать креативного директора Burberry пришли модели Джиджи Хадид и Ирина Шейк – обе девушки являются амбассадорами именитого бренда.

Рикардо на обложке WSJ (фото: instagram.com/irinashayk)

Ирина, впрочем, поспешила поздравить Рикардо еще до церемонии. Она опубликовала обложку журнала WSJ, которую украсил дизайнер, и написала: "Поздравляю мою любовь Рикардо Тиши с твоей главной наградой Fashion Innovator Awards в 2019 году... Так горжусь тобой! Не могу дождаться, чтобы отпраздновать в среду!".

Новый образ Ирины (фото: instagram.com/irinashayk; instagram.com/wsjmag)

Как Джиджи, так и Ирина выбрали для вечера наряды от Burberry. Джиджи пришла в небесно-голубого оттенка платье с пышными рукавами-фонариками и оборкой по краю. Дополнили образ туфли ему в тон, маленькая сумочка, гладкая укладка и крупные серьги.

Ирина и Тиши для Vogue Italia (фото: instagram.com/irinashayk)

Ирина же надела стильный брючный костюм-тройку бежевого оттенка. В осенне-зимнем сезоне 2019-2020 этот цвет на пике популярности, а особенно – total look в нем. Мешковатые брюки, пиджак и жилет из блестящей ткани, рубашка, а в завершение к ним – туфли и клатч в тон. Выглядела Ирина невероятно стильно! Она много снимала, а после публиковала видео со сцены у себя в сториз, поздравляя Рикардо и признавалась ему в любви.

Съемки вышли веселыми (фото: instagram.com/irinashayk)

Также модель вместе с Тиши снялась для Vogue Italia. В этой фотосессии она примерила белое платье с перьями, демонстрирующее ее длинные стройные ноги. Знаменитость в компании дизайнера сидят за столиком, заставленным разнообразным фаст-фудом: бургерами, картошкой фри, а также колой. В сториз Ирина показала массу фото с бэкстейджа, где они все весело смеются.