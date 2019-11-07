Ікона стилю: Ірина Шейк демонструє ідеальну фігуру в бежевому total look від Burberry

Ірина Шейк, як головна муза Рікардо Тіші, вчора відзначила черговий тріумф майстра. 6 листопада в нью-йоркському Музеї сучасного мистецтва відбулася церемонія вручення нагород від журналу WSJ – Innovator Awards. Дизайнер отримав титул Fashion innovator. Премію йому вручали Кім Кардашян і Каньє Уест, а на самій церемонії зібралося чимало шанувальників таланту Тиші. Підтримати креативного директора Burberry прийшли моделі Джіджі Хадід та Ірина Шейк – обидві дівчини є амбасадорами іменитого бренду.

Рікардо на обкладинці WSJ (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина, втім, поспішила привітати Рікардо ще до церемонії. Вона опублікувала обкладинку журналу WSJ, яку прикрасив дизайнер, і написала: "Вітаю мою любов Рікардо Тіші з твоєю головною нагородою Fashion Innovator Awards в 2019 році... Так пишаюся тобою! Не можу дочекатися, щоб відсвяткувати в середу!".

Новий образ Ірини (фото: instagram.com/irinashayk; instagram.com/wsjmag)

Як Джіджі, так і Ірина вибрали для вечора вбрання від Burberry. Джіджі прийшла в небесно-блакитного відтінку плаття з пишними рукавами-ліхтариками і оборкою по краю. Доповнили образ туфлі йому в тон, маленька сумочка, гладка уклададка і великі сережки.

Ірина і Тиші для Vogue Italia (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина ж одягнула стильний брючний костюм-трійку бежевого відтінку. В осінньо-зимовому сезоні 2019-2020 цей колір на піку популярності, а особливо – total look в ньому. Мішкуваті штани, піджак і жилет з блискучої тканини, сорочка, а на завершення до них – туфлі і клатч в тон. Виглядала Ірина неймовірно стильно! Вона багато знімала, а після публікувала відео зі сцени у себе в сторіз, вітаючи Рікардо і зізнаючись йому в любові.

Зйомки вийшли веселими (фото: instagram.com/irinashayk)

Також модель разом з Тиші знялася для Vogue Italia. У цій фотосесії вона приміряла біле плаття з пір'ям, що демонструє її довгі стрункі ноги. Знаменитість в компанії дизайнера сидять за столиком, заставленим різноманітним фаст-фудом: гамбургерами, картоплею фрі, а також колою. У сторіз Ірина показала масу фото з бекстейджа, де вони всі весело сміються.