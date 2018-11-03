Ідеальних немає: як змінювалася жіноча краса протягом десятиліть

Ми вирішили розповісти вам про те, як змінювалися ідеали краси протягом останніх 100 років
Еталон жіночої краси. Який він? Хтось вважає, що в ідеалі повинна бути фігура 90-60-90 і довге волосся, а хтось скаже, що в моді пишногруді дівчата.
Як пише сайт "5 канала", стандарти жіночої краси змінювалася протягом багатьох десятиліть. Уподобання чоловіків змінювалися з пишногрудих дам з широкими стегнами до худорлявих дівчат з бебі-фейсом.
Пропонуємо вам зануритися в світ минулого, і дізнатися за якими критеріями визначалася краса в різні десятиліття.
Ці роки стали прогресом по всьому світу. З'єднувалися міста залізницями, люди навчилися літати, стали економічно розвиненими. У той час у цивілізованих країнах жінки вже мали права голосу і могли більш відкрито вести себе в суспільстві.
Дівчина 1910 року могла трохи оголити плечі, корсет вже в той час вважався важливим атрибутом. Тоді чоловіки цінували тонку талію, округлі стегна і, звичайно, пишні груди.
Мода в 1910-х (фото: smartied.com)
За 10 років кардинально змінився зовнішній стиль дівчат. У моді стали прямі довгі плаття трохи нижче колін і короткі зачіски. Тоді найкрасивішими були власниці пласких грудей, а бедр і талії практично не було видно.
Макіяж був яскравим, в моді були довгі намиста, причому краще, щоб їх було у великій кількості на шиї і руках.
Мода в 1920-х (фото: dobrocom.info)
У ці роки чоловікам подобалися тендітні дівчата з плавними вигинами у фігурі. Тонка талія вже тоді повинна була бути своя, а не за допомогою корсета.
Спідниці, як правило, спереду були коротші, ніж ззаду. У матеріалі цінувався чистий шовк . Тоді всім відома була Коко Шанель, яка "взяла" у чоловіків штани і жилетку в жіночий гардероб і створила знамените маленьке чорне плаття.
Мода в 1930-х (фото: jenskiymir.com)
Це жінка воєнних років. Вона повинна була мати спортивне підтягнуте тіло, при цьому мати крихкий і витончений вигляд.
У часи війни у багатьох дівчат була популярна сукня прямого крою та спідниці. Піджаки були з квадратними плечима, а взуття мали масивну і товсту підошву. При цьому, незважаючи на невеликий асортимент в гардеробі, дівчата доповнювали свої образи капелюшками і різноманітними поясами.
Мода в 1940-х (фото: 5.ua)
Ці роки відкрили у дівчат жіночність і сексуальність. В моду знову входять округлі форми і тіло з красивими вигинами. Дівчата роблять акцент на грудях, відкриваючи зону декольте.
В гардеробі з'являються широкі спідниці, стає модним носити круглі кліпси, кольє з страз, а також перли. Це час Мерлін Монро – час, коли дівчата активно починають стежити за модою.
Мода в 1950-х (фото: topsimages.com)
У ці роки пишногруді дівчата відійшли на другий план, і в моді стали мініатюрні, і навіть худорляві дівчата.
Тоді в світі з'явилася легендарна міні-спідниця та обручі на голові. У той час в моді набирають обертів пишні зачіски. У гардеробі можна було знайти одяг у "космічному стилі з елементами металу або пластику.
Мода в1960-х (фото: 5.ua)
Світ одухотворений спортом, тренуваннями і аеробіками. У моду впевнено входить яскравий одяг з правильними геометричними фігурами. Трендом 70-х стали джинси. Більш того, модно було носити бахрома і ковбойські капелюхи.
Ці роки були дуже різноплановими в плані вибору одягу, тому у модниць була відмінна можливість експериментувати з образами.
Мода в 1970-х (фото: 5.ua)
Це по-справжньому вибухові часи в плані моди. Все має бути по-максимуму: скуйовджене залаковані зачіски, яскравий макіяж і блискучі вбрання. Мода ділилася на любителів стилю диско і наслідувачів рок-культури.
В одязі були популярні яскраві лосіни, піджаки з масивними плечима і романтичні блузи з бантами. Образи для наслідування - Джоан Коллінз і Мадонна.
Мода в 1980-х (фото: topsimages.com)
Лихі 90-і були епохою супермоделей. Тоді повинні були добре видні вилиці, худі ноги і пласкі груди. Хворобливий вигляд тоді був в тренді. В одязі воліли джинси, куртки-косухи, довгі піджаки і міні-спідниці.
Серед аксесуарів модними були великі яскраві гумки для волосся і чокери на шиї. У 90-х популярними були принти на тканинах: геометричних, квіткові і зазвичай футболки з улюбленими музичними виконавцями.
Мода в 1990-х (фото: topsimages.com)
У моді знову спорт і підтягнуті дівчата: прес з кубиками, пружні сідниці і округлі стегна. Секс-символами вважалися Брітні Спірс і Крістіна Агілера.
В нульові гардероб обов'язково повинна була наповнювати міні-спідниця, високі підбори, приталений топ з глибоким декольте. Серед аксесуарів популярні були широкі пояси і різноманітна біжутерія. Популярним вважався леопардовий принт, а також в моді були довгі широкі штани.
Мода в 2000-х (фото: 5.ua)
В цей час серед секс-символів - дівчата на будь-який смак. Сьогодні є моделі 90-60-90, худорляві, повненькі і розміру "плюс". У модних журналах зустрічають Ніккі Мінаж, Кім Кардашьян та Моніку Беллуччі.
Мода в 2010-х (фото: week.life)
З наближенням 2020 року стає незрозуміло, чого слід очікувати у майбутній моді. А може, все нове - це добре забуте старе?
Нагадаємо, раніше відома українська модель знялася в рекламі Dior.
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Відео РБК-Україна