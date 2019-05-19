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Идеальные изгибы: Алессандра Амбросио показала жаркий снимок в бикини

Lite » Мода 19.05.2019 - 16:19
Идеальные изгибы: Алессандра Амбросио показала жаркий снимок в бикини
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Супермодель поразила пляжным снимком в Каннах

Супермодель Алессандра Амбросио щеголяет на Каннском кинофестивале 2019 в откровенных и пикантных нарядах, каждый раз поражая гостей мероприятия своими откровенными образами и безупречной фигурой. Ее выходы уже стали сенсацией, а луки однозначно получат статус одних из самых смелых образов этого года. Так, она успела восхитить публику прозрачным платьем с перьями от Ralph & Russo,  также свела с ума своим появлением в алом коротком платье с длинным шлейфом  от Julien Macdonald, декорированном  бисером. На Лазурном берегу невозможно отказать себе в удовольствии позагорать, поэтому манекенщица решила надеть купальник и отправиться на море. Фото своего роскошного повседневного образа она поделилась в Instagram.

Стоит отметить, что температура воздуха в Каннах несколько упала, поэтому Алессандра набросила на плечи вязанный яркий кардиган, в котором вышла на пирс. Ее волосы развивал морской бриз. Она дополнила образ солнечными очками и элегантными неброскими украшениями на шею.

"На море", - коротко и лаконично подписала она горячий кадр, на котором в деталях можно рассмотреть и оценить точеную фигуру 38-летней супермодели.

Идеальные изгибы: Алессандра Амбросио показала жаркий снимок в бикини

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Многочисленные подписчики манекенщицы не остались равнодушными и оценили внешний вид Алессандры, отметив, что она всегда выглядит безупречно, а ее формы были и остаются предметом восхищения и наследования.

"Красавица","Муза", "Великолепная!", "Стройная красавица", "Неподражаемая женщина!", "Очень горячая и  привлекательная девушка и ножки красивые", "Невероятный кадр!", "Абсолютно роскошная!", "Восхитительна как всегда", - писали комментаторы.

Также Алессандра побаловала фанов еще одним утренним снимком. На фото она позирует в уютном вязанном темно-синем кардигане с белыми узорами и завтракает булочкой с кунжутом.

Идеальные изгибы: Алессандра Амбросио показала жаркий снимок в бикини

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Поклонники сразу же отметили ее лучезарную улыбку и стройные обнаженные ноги, попавшие в объектив  фотографа.

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