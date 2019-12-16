Идеально на праздники: Кейт Миддлтон показала безупречный образ в ярких тонах

Кейт Миддлтон вместе со своим супругом недавно приняла участие в записи рождественской программы популярного кулинарного шоу Мэри Берри. Одна из самых обсуждаемых в мире пар вместе приготовила традиционное британское праздничное угощение – рулет-безе. Увидеть саму программу зрители смогут уже скоро – сегодня вечером, 16 декабря, как и повторить рецепт. А в преддверии шоу пресс-служба королевской семьи решила показать несколько новых фото со съемок. Что еще один повод полюбоваться нарядом Кейт и взять на вооружение при составлении своего образа.

Кейт и принц Уильям на записи программы (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Несколько наших любимых моментов с вечеринки #ABerryRoyalChristmas перед трансляцией шоу на @BBCOne сегодня вечером в 20:30! Вечеринка была организована герцогом и герцогиней Кембриджской и Мэри Берри, чтобы поблагодарить и угостить сотрудников и добровольцев из благотворительных организаций и организаций, которые будут неустанно работать в период Рождества… Взгляните на нашу историю и наш предыдущий пост для предварительного просмотра сегодняшнего шоу – наслаждайтесь!".

Образ Кейт получился стильным и торжественным (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На запись телепередачи Кейт примерила стильное платье Alessandra Rich, выполненное в традиционных "рождественских" оттенках – красном и белом. С женственной пышной юбкой, рукавами-фонариками и роскошным бантом на шее, оно выглядело элегантно и женственно. При этом подчеркнуло яркую внешность герцогини и ее стройность. В дополнение к платью Кейт подобрала красные классические туфли-лодочки, а также мелкие серьги. Волосы ей уложили пышными локонами, а макияж сделали в нейтральных тонах. Получилось просто и стильно, берем на заметку!

Кейт – искусный кулинар (фото: (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, на днях Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили еще одно праздничное событие: прием для британского дипломатического сообщества, которое базируется в Лондоне и поддерживает работу королевской семьи в Великобритании дома и за рубежом. На это торжество герцогиня примерила роскошное платье от Alexander McQueen.