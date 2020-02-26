Идеально для офиса: Ева Лонгория демонстрирует, как носить брючный костюм

Ева Лонгория известна своей активной жизненной позицией. Помимо актерской карьеры, она пробует себя в роли продюсера и режиссера. Несколько часов назад она поделилась новым фото, давая понять, что вернулась к рабочим будням. Актриса показала солнечный снимок со съемочной площадки, где сидит в кресле и читает в перерыве книгу. Но главный фокус в нем – на стильном образе, который Ева подобрала даже для рабочих будней.

Новый лук Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

Лонгория в этот раз отдала предпочтение брючному костюму, идеально подходящему под ее тип фигуры и рост. Укороченные брюки подчеркивают стройность ног и делают акцент на тонких щиколотках. Они отлично сочетаются с объемным пиджаком и синей блузой. Дополнила лук комфортная обувь – белые кеды сделали классический образ более расслабленным и «простым». Волосы Лонгория собрала в низкий хвост, макияж сделала легкий, в нейтральных тонах. Получилось стильно и ненавязчиво. Берем на заметку для деловых встреч и похода в офис!

Ева обожает стильные образы (фото: instagram.com/evalongoria)

В сториз звезда показала съемочный процесс. Команда Лонгории отправилась работать в Италию. Когда они переместились на природу, Еве уже пришлось сменить обувь на резиновые сапоги, а сверху надеть курточку. Выглядела знаменитость, которая руководит съемками, увлеченной и счастливой. «Отличный рабочий день», – написала она. В перерыве она успела пообщаться с сыном Санти, который сейчас, по словам Евы, находится с папой. Счастливый малыш, который обожает внимание с первых дней жизни, с удовольствием помахал маме в камеру.

Также недавно Ева показала стильный total black образ. Его составили джинсы-скинни, свитер с высоким воротом, а также высокие сапоги, украшенные металлической фурнитурой. В завершение Лонгория подобрала солнцезащитные очки в крупной оправе, а также шляпка.