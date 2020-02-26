Ідеально для офісу: Єва Лонгорія демонструє, як носити брючний костюм

Єва Лонгорія відома своєю активною життєвою позицією. Крім акторської кар'єри, вона пробує себе в ролі продюсера і режисера. Кілька годин тому вона поділилася новими фото, даючи зрозуміти, що повернулася до робочих буднів. Акторка показала сонячний знімок зі знімального майданчика, де сидить у кріслі і читає в перерві книгу. Але головний фокус в ньому – на стильному образі, який Єва підібрала навіть для робочих буднів.

Новий лук Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

Лонгорія цього разу віддала перевагу брючному костюму, ідеально відповідному під її тип фігури і зріст. Укорочені брюки підкреслюють стрункість ніг і роблять акцент на тонких щиколотках. Вони відмінно поєднуються з об'ємним піджаком і синьою блузою. Доповнило лук комфортне взуття – білі кеди зробили класичний образ більш розслабленим і «простим». Волосся Лонгорія зібрала в низький хвіст, зробила макіяж легкий, в нейтральних тонах. Вийшло стильно і ненав'язливо. Беремо на замітку для ділових зустрічей і походу в офіс!

Єва обожнює стильні образи (фото: instagram.com/evalongoria)

У сторіз зірка показала знімальний процес. Команда Лонгорії вирушила працювати в Італію. Коли вони перемістилися на природу, Єві вже довелося змінити взуття на гумові чоботи, а зверху надягти курточку. Виглядала знаменитість, яка керує зйомками, захопленою і щасливою. «Відмінний робочий день», – написала вона. Під час переви вона встигла поспілкуватися з сином Санті,, який зараз, за словами Єви, перебуває з татом. Щасливий малюк, який обожнює увагу з перших днів життя, з задоволенням помахав мамі в камеру.

Також нещодавно Єва показала стильний total black образ. Його склали джинси-скінні, светр з високим коміром, а також високі чоботи, прикрашені металевою фурнітурою. На завершення Лонгорія підібрала сонцезахисні окуляри у великій оправі, а також капелюшок.