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Идеально для офиса: Елена Зеленская появилась в новом эффектном образе

Lite » Мода 17.12.2019 - 16:41
Идеально для офиса: Елена Зеленская появилась в новом эффектном образе
Елена и Владимир Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди показала в Баку новый образ

Елена Зеленская, которая сегодня вместе с супругом отправилась в Азербайджан, уже успела показать необычный образ. На первый выход в Баку она выбрала стильную зимнюю классику: объемное коричневое пальто, брюки, черный гольф, который дополнила туфлями на каблуках. Первая леди, которая старается держать своих подписчиков в курсе всех событий, выложила фото из аэропорта. А спустя несколько часов порадовала новыми кадрами.

Идеально для офиса: Елена Зеленская появилась в новом эффектном образеЕлена и Владимир Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для своего второго появления она выбрала костюм серого оттенка: классические брюки со стрелками, а также жакет с черным поясом на талии, под который надела молочного оттенка блузу. Волосы первой леди были вытянуты и уложены в объемную укладку, а макияж выполнен легкий, в натуральных тонах. На своей странице в Instagram она выложила несколько снимков и добавила развернутую подпись:

"Там, где украинки, всегда упорно и душевно. Сегодня в очередной раз убедилась. Ведь Украинский женский бизнес-клуб в Азербайджане – яркое доказательство этому. Девушки не только нашли друг друга для коллаборации, но и сплотились вокруг идеи популяризировать украинское в чужой стране. Каждая из них – успешная бизнес-леди, достойная подражания и вдохновенная промоутерка своей родной земли. Очень благодарна за искреннее желание делиться нашим лучшим!".

Идеально для офиса: Елена Зеленская появилась в новом эффектном образеИдеально для офиса: Елена Зеленская появилась в новом эффектном образеИдеально для офиса: Елена Зеленская появилась в новом эффектном образеЕлена в новом образе (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, в Баку Владимир и Елена Зеленские планируют пробыть несколько дней. За это время президент и первая леди собираются встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Али Асадовым. Также, помимо встречи с представителями украинской общины в Азербайджане, они с Владимиром посетят Украинский культурно-образовательный центр Бакинского университета.

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