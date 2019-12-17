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Ідеально для офісу: Олена Зеленська з'явилася в новому образі ефектному

Lite » Мода 17.12.2019 - 16:41
Ідеально для офісу: Олена Зеленська з'явилася в новому образі ефектному
Олена і Володимир Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді показала в Баку новий образ

Олена Зеленська, яка сьогодні разом з чоловіком вирушила в Азербайджан, вже встигла показати незвичайний образ. На перший вихід в Баку вона вибрала стильну зимову класику: об'ємне коричневе пальто, брюки, чорний гольф, який доповнила туфлями на підборах. Перша леді, яка намагається тримати своїх фоловерів у курсі всіх подій, виклала фото з аеропорту. А через кілька годин порадувала новими кадрами.

Ідеально для офісу: Олена Зеленська з'явилася в новому образі ефектномуОлена і Володимир Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для своєї другоїпояви вона обрала костюм сірого відтінку: класичні брюки зі стрілками, а також жакет з чорним поясом на талії, під який наділа молочного відтінку блузу. Волосся першої леді було витягнуте і укладене в об'ємну укладку, а макіяж виконаний легкий, в натуральних тонах. На своїй сторінці в Instagram вона виклала кілька знімків і додала розгорнутий підпис:

"Там, де українки, завжди завзято та душевно. Сьогодні вкотре переконалася. Адже Український жіночий бізнес-клуб в Азербайджані – яскравий доказ цього. Дівчата не лише знайшли одна одну для колаборації, а й згуртувалися навколо ідеї популяризувати українське в чужій країні. Кожна з них – успішна бізнес-леді, варта наслідування, та натхненна промоутерка своєї рідної землі. Дуже вдячна за щире бажання ділитися нашим найкращим!".

Ідеально для офісу: Олена Зеленська з'явилася в новому образі ефектномуІдеально для офісу: Олена Зеленська з'явилася в новому образі ефектномуІдеально для офісу: Олена Зеленська з'явилася в новому образі ефектномуОлена в новому образі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, в Баку Володимир і Олена Зеленські планують пробути кілька днів. За цей час президент і перша леді збираються зустрітися з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також прем'єр-міністром Алі Асадовим. Також, крім зустрічі з представниками української громади в Азербайджані, вони з Володимиром відвідають Український культурно-освітній центр Бакінського університету.

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