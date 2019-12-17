Елена Зеленская в Баку показала, как нескучно носить классику этой зимы

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди демонстрирует трендовые вещи сезона

Елена Зеленская продолжает сопровождать мужа в деловых поездках. В этот раз первая леди вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским отправились в Азербайджан. Эта поездка была заранее анонсирована, а сегодня Елена поспешила показать в своем микроблоге первый кадр из нее. А заодно и свой новый образ, над которым наверняка работали ведущие украинские дизайнеры и стилисты.

Елена и Владимир Зеленские в Баку (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В этот раз первая леди надела классические коричневые брюки со стрелками, черный свитер с горлом, а также туфли на каблуке. Изюминка образа – коричневое пальто свободного кроя длиной до середины икры со спущенной линией плеч, которое она накинула сверху. Такая модель уже успела стать самой популярной среди знаменитостей в холодное время. Завершали лук легкий макияж и объемная укладка. Президент выбрал соответствующий наряд: классический костюм и черное пальто, составив со своей женой гармоничный дуэт.

Как известно, Владимир и Елена пробудут в Баку несколько дней. За это время президент и первая леди планируют встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Али Асадовым. У Елены, как обычно, есть и свои планы. Вместе с мужем она посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.

Елена любит объемные вещи (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

К слову, любовь к теплым тонам и вещам свободного кроя Елена показала и в недавней поездке в Черкасскую область. Для посещения школ она надела классические широкие черные брюки с коричневым ремнем, в который был заправлен свитер-оверсайз. Завершали лук черные туфли на низком ходу. Гармоничным дополнением к образу стал макияж в бежево-коричневой гамме, а изюминкой – яркий контрастный маникюр.