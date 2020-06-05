Идеально на лето: Роузи Хантингтон-Уайтли показала стильный образ в самом модном оттенке сезона

Роузи Хантингтон-Уайтли – признанная икона стиля, которая приучила фанатов к стильным подборкам в своем Instagram. Но в последнее время в связи с карантином таких постов стало ощутимо меньше. Фолловеры часто пишут звезде, как скучают по ее необычным и всегда безупречным аутфитами. И вот Роузи порадовала новым луком, созданным для долгожданного выхода в свет.

На прогулку британка отправилась в белом с головы до ног. Как известно, этот оттенок – самый популярный летом. А в этом году он буквально покорил подиум: белый присутствует практически во всех коллекциях. Так что он точно нужен всем в летнем гардеробе.

Роузи на прогулке (фото: принтскрин instagram.com/jastie_ultimate)

Роузи надела белые укороченные джинсы свободного кроя, белый свитер-оверсайз, а дополнила все белыми шлепанцами и бейсболкой. Не отказала себе Роузи и в любимых аксессуарах, которые смотрелись более чем выгодно: массивное колье-цепочка от Tiffany (это украшение часто фигурирует в луках девушки), крупные серьги и браслет на ноге. В таком виде девушку «поймали» папарацци, когда она отправилась за покупками. Как видно, даже в обычной жизни Роузи старается выглядеть стильно и необычно.

Роузи обожает белый (фото: instagram.com/rosiehw)

На некоторых фото возлюбленную Джейсона Стетхэма запечатлели в компании маленького Джека. Сына, которому скоро исполнится 2 года, стильная мамочка одела в полосатый свитер и горчичного оттенка брюки. Дополнили образ ребенка кеды и бейсболка.

Напомним, Джек растет очень активным мальчиком, обожает подвижные игры и неравнодушен к спорту. К примеру, однажды Роузи показала в сториз, как малыш занимается боксом. Также модель рассказывала, что они вместе с Джейсоном и Джеком часто занимаются вместе в спортзале, шутя, что используют ребенка в качестве гантели. Или же просто отправляются на прогулку.