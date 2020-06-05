Ідеально на літо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала стильний образ в наймоднішому відтінку сезону

Роузі Хантінгтон-Уайтлі – визнана ікона стилю, яка привчила фанатів до стильних добірок в своєму Instagram. Але останнім часом у зв'язку з карантином таких постів стало відчутно менше. Фолловери часто пишуть зірці, як сумують за її незвичайним і завжди бездоганним аутфітами. І ось Роузі порадувала новим луком, створеним для довгоочікуваного виходу в світ.

На прогулянку британка вирушила в білому з голови до ніг. Як відомо, цей відтінок – найбільш популярний влітку. А в цьому році він буквально підкорив подіум: білий присутній практично у всіх колекціях. Так що він точно потрібен усім у літньому гардеробі.

Роузі на прогулянці (фото: прінтскрін instagram.com/jastie_ultimate)

Роузі одягнула білі укорочені джинси вільного крою, білий светр-оверсайз, а доповнила все білими капцями і бейсболкою. Не відмовила собі Роузі і в улюблених аксесуарах, які виглядали більш ніж вигідно: масивне кольє-ланцюжок від Tiffany (ця прикраса часто фігурує у луках дівчини), великі сережки і браслет на нозі. У такому вигляді дівчину «зловили» папараці, коли вона вирушила за покупками. Як видно, навіть у звичайному житті Роузі намагається виглядати стильно і незвично.

Роузі обожнює білий (фото: instagram.com/rosiehw)

На деяких фото кохану Джейсона Стетхема сфотографували в компанії маленького Джека. Сина, якому скоро виповниться 2 роки, стильна мама одягла в смугастий светр і гірчичного відтінку штани. Доповнили образ дитини кеди і бейсболка.

Нагадаємо, Джек росте дуже активним хлопчиком, обожнює рухливі ігри та небайдужий до спорту. Приміром, одного разу Роузі показала в сторіз, як малюк займається боксом. Також модель розповідала, що вони разом з Джейсоном і Джеком часто займаються разом в спортзалі, жартуючи, що використовують дитину як гантелі. Або ж просто вирушають на прогулянку.