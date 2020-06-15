Идеально для лета: Ирина Шейк подчеркнула загарелое тело "сочным" нарядом

Ирина Шейк – одна из самых модных знаменитостей, которая уже стала иконой стиля для многочисленной армии фанатов. Чего только стоят образы красавицы для прогулок с дочерью Леей! Шейк продумывает аутфиты от и до, также не забывая и о малышке. В итоге красотки становятся главной целью папарацци, а затем – героинями светских хроник и модных порталов. Примечательно, что даже дома Ирина старается выглядеть на все сто. Тем более что в ее арсенале – масса вещей от лучших брендов, с которыми она сотрудничает. И один из них – итальянский Falconeri – идеально подходит для комфортного времяпровождения.

Новый образ Ирины (фото: instagram.com/irinashayk)

С каждой новой коллекцией модель старается обозначить своих фаворитов, показывая их на своей странице в сети Instagram. Так, недавно она соблазняла поклонников горячим образом в зеленом топе с внушительным декольте. А теперь остановилась на джемпере свободного кроя из тонкой ткани. Примечательно – модель вновь выбрала оттенок свежей зелени. И не зря! Он отлично подчеркнул золотистый загар тела красавицы, а также сделал максимально выразительной голубизну ее глаз.

Шейк обожает зеленый (фото: instagram.com/irinashayk)

Поскольку фото было сделано дома, Ирина не стала делать макияж, ограничившись блеском для губ. Еще влажные волосы модель соблазнительно перекинула на одну сторону. Получилось как всегда соблазнительно. Сеть отреагировала мгновенно: «Самая красивая женщина в мире», «Красивая очень-очень», «Прелесть», «Вау», «Крутая»…

Ирина для Vogue (фото: instagram.com/irinashayk)

Напомним, недавно Ирина приняла участие в акции от британского Vogue, пожертвовав на благотворительность сумку от своего любимого бренда Burberry. По условиям проекта, она сделала соблазнительное фото. Шейк предстала с голой грудью, которую прикрила упомянутой выше вещью, и в леопардовой расцветки юбке. Нужно ли говорить, что горячее фото 34-летней красавицы просто взорвало сеть?