Ідеально для літа: Ірина Шейк підкреслила засмагле тіло "соковитим" вбранням

Ірина Шейк – одна з найбільш модних знаменитостей, яка вже стала іконою стилю для численної армії фанатів. Чого тільки варті образи красуні для прогулянок з дочкою Леєю! Шейк продумує аутфіти від і до, також не забуваючи і про малятко. У підсумку красуні стають головною "ціллю" папараці, а потім – героїнями світських хронік і модних порталів. Примітно, що навіть вдома Ірина намагається виглядати на всі сто. Тим більше що в її арсеналі безліч речей від кращих брендів, з якими вона співпрацює. І один з них – італійський Falconeri – ідеально підходить для комфортного проведення часу.

Новий образ Ірини (фото: instagram.com/irinashayk)

З кожною новою колекцією модель намагається визначити своїх фаворитів, показуючи їх на своїй сторінці в мережі Instagram. Так, нещодавно вона спокушала шанувальників гарячим чином в зеленому топі з великим декольте. А тепер зупинилася на джемпері вільного крою з тонкої тканини. Примітно – модель знову вибрала відтінок свіжої зелені. І не даремно! Він відмінно підкреслив золотистий загар тіла красуні, а також зробив максимально виразною блакить її очей.

Шейк обожнює зелений (фото: instagram.com/irinashayk)

Оскільки фото було зроблено вдома, Ірина не стала робити макіяж, обмежившись блиском для губ. Ще вологе волосся модель спокусливо перекинула на один бік. Вийшло як завжди спокусливо. Мережа відреагувала миттєво: «Найкрасивіша жінка в світі», «Красива дуже-дуже», «Краса», «Вау», «Крута»...

Ирина для Vogue (фото: instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, нещодавно Ірина взяла участь в акції від британського Vogue, пожертвувавши на благодійність сумку від свого улюбленого бренду Burberry. За умовами проекту, вона зробила спокусливе фото. Шейк з'явилася з голими грудьми, які прикрила згаданою вище річчю, і в леопардового забарвлення спідниці. Чи потрібно говорити, що гаряче фото 34-річної красуні просто по підірвало мережу?