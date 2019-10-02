Идеальная пара: Наталья Водянова появилась на шоу Louis Vuitton в стильном наряде и за руку с любимым

Наталья Водянова и Анутан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель посетила показ знаменитого бренда

Наталья Водянова со своим возлюбленным посетили показ весенне-летней коллекции Louis Vuitton, который закрывал Неделю моды в Париже. Напомним, Антуан входит в совет директоров Louis Vuitton Moët Hennessy, а его отец Бернар Арно – президент группы компаний. Так что посещение показа культового бренда – это не только желание увидеть новые творения Николя Жескьера, а и поддержать бренд, заодно показав необычный наряд от Louis Vuitton. С этим Водянова справилась просто прекрасно.

Наталья с Антуаном и Николя Жескьером (фото: instagram.com/natasupernova)

Для показа супермодель примерила стильный ансамбль – синее мини-платье и короткое кожаное серо-голубое пальто с контрастным воротником и широким поясом на талии. Дополняла все маленькая сумочка на цепочке в коричнево-песочных тонах, а также сапожки на высоких каблуках (в них она появилась и на предыдущем показе). Такой наряд подчеркнул стройную фигуру звезды и ее "бесконечные" ноги. Волосы были завиты и уложены в объемную укладку, а макияж только подчеркнул свежесть вечно юной красавицы.

Наталья готовится к шоу (фото: instagram.com/natasupernova)

Любимый Водяновой надел темно-синий костюм и белую рубашку, а особого французского шарма ему добавил длинный шарф, небрежно обвернутый вокруг шеи. Пара появилась на публике вместе, держась за руки и демонстрируя теплые чувства. Они много фотографировались – вместе и по отдельности. А затем направились на показ. Наталья на протяжении шоу выкладывала ролики и всячески выражала восторг от увиденного.

Наталья и Антуан на показе (видео: instagram.com/natasupernova)

Перед этим Водянова успела посетить показ Stella McCartney, где продемонстрировала любовь к экотренду. Она пришла в длинном пальто из экокожи, а в руках держала полезный кофе. Еще один необычный выход за последнее время – шоу Dior. Для этого выхода Наталья примерила образ истинной парижанки в духе культового бренда.